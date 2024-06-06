Marmaray seferlerinde aksaklık!

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2024 19:47 - Güncelleme: 6 Haziran 2024 20:07 - Güncelleme:

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Marmaray seferlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aksaklık yaşanıyor. Vatandaşlar istasyonda yaklaşık 1 saattir trenin gelmesini bekliyor.