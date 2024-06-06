Marmaray seferlerinde aksaklık!
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Marmaray seferlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aksaklık yaşanıyor. Vatandaşlar istasyonda yaklaşık 1 saattir trenin gelmesini bekliyor.
İstanbul'un Avrupa ile Anadolu yakasını denizin altından birbirine bağlayan Marmaray'da seferlerde aksaklık yaşanıyor.
KAVGA ÇIKTI İDDİASI
İddialara göre Marmaray'ın en arka vagonda kavga çıktı. Yaşanan büyük kavga nedeniyle trende tahliyeler yaşanmaya başladı.
BİR SAATTİR BEKLİYORUZ
Marmaray seferlerinde yaşanan aksaklık nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Sorunun ne olduğunu merak eden vatandaşlar, sosyal medyada fotoğraf paylaşımı yaparak yaklaşık 1 saattir trenin gelmesini beklediğini belirtti.
İşte Marmaray'da yaşanan aksaklık sonrası duraklarda görüntüler:
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi