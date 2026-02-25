HABER MERKEZİ
Marmaray'da Ramazan yoğunluğuna ek sefer düzenlemesi!
Marmaray'da iftar saatlerinde yaşanan yoğunluk sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Marmaray'da ek seferler yapılacağını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, iftar saatlerinde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla Marmaray hattında ilave seferler düzenleme kararı aldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave seferler koyma kararı aldı.
Bakanlık, düzenlenecek ek seferlerin detaylarını paylaştı.
Sosyal medya X hesabından paylaşımda bulunan Bakanlığın açıklamasına göre ek sefer saatleri şöyle:
17.42 Maltepe → Halkalı
18.10 Söğütlüçeşme → Halkalı
17.42 Halkalı → Pendik
18.05 Yenikapı → Pendik
