Marmaris Belediyesi’ne gece yarısı polis operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanları ve eski yöneticiler ikametlerinden alınarak belediyeye getirildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Marmaris Belediyesi’ne baskın düzenledi.

ÇALIŞANLAR BELEDİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gece yarısı başlayan operasyonda çok sayıda polis ekibi belediye binasına girerken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanlarının evlerinden alınarak belediyeye getirildiği, ayrıca önceki dönem görev yapan bazı yetkililerin de ifadeleri alınmak üzere belediyeye götürüldüğü belirtildi.

Operasyonun detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, belediye binası ve çevresindeki hareketliliğin gece boyunca devam ettiği gözlendi.

