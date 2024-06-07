Marmaris İnbükü Koyu'nda korkutan orman yangını

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, gün ağarması ile hava araçlarının hızlı müdahalesi sonrası söndürüldü.

Marmaris-Datça karayoluna yakın bulunan İnbükü Koyunda saat 04.37’de orman yangını çıktı. Enerji nakil hattından çıktığı açıklanan yangına ilk etapta yer ekipleriyle müdahale edildi.

Karadan yapılan erken ve etkin müdahaleyle alevlerin önü kesildi. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarının da müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördüğü açıklandı.