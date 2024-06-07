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Marmaris İnbükü Koyu'nda korkutan orman yangını

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Marmaris İnbükü Koyu&#039;nda korkutan orman yangını

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, gün ağarması ile hava araçlarının hızlı müdahalesi sonrası söndürüldü.

Marmaris-Datça karayoluna yakın bulunan İnbükü Koyunda saat 04.37’de orman yangını çıktı. Enerji nakil hattından çıktığı açıklanan yangına ilk etapta yer ekipleriyle müdahale edildi.

Marmaris İnbükü Koyu'nda korkutan yangın - 1. Resim

Karadan yapılan erken ve etkin müdahaleyle alevlerin önü kesildi. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarının da müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördüğü açıklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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