Mart bu kez kapıdan baktırmayacak... Sıcaklıklar kendi rekorunu kıracak

Yurt genelinde kara hasret geçen kış mevsimi "mart ayında hava nasıl olacak?" sorusunun cevabına gözleri çevirdi. "Geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart bizi bekliyor" diyen meteoroloji uzmanı Adil Tek, "Sıcaklığa rağmen, mart ayı ortalamanın üzerinde yağış alacak" dedi. Beklenen kar yağışı için de konuşan Tek, "Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Ancak bu ihtimalin oldukça uzak" ifadelerini kaydetti. Tek, yaz mevsimi içinse "Sıcak hava dalgaları artacak" değerlendirmesini yaptı.

Yurt genelinde ocak ve şubat ayları kurak ve sıcak geçti. Özellikle batı bölgelerde yaşayan vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak?" sorusuna cevabına dikkat kesildi. Geçtiğimiz yıl mart ayı yaşanan en sıcak ikinci mart ayı olurken, kaydedilen en sıcak mart ise 2016'da yaşanmıştı. Bu mart ayı için değerlendirmelerini paylaşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, rekor sıcaklıkların sinyalini verdi.

Hürriyet'e konuşan Adil Tek, sıcak bir martın kapıda olduğunu söylerken şu detayları verdi:

'GEÇEN YILDAN DA SICAK GEÇECEK'

Türkiye’nin batı ve orta kesimlerinde soğuk ve sıcak günler de dahil olmak üzere mart ayının genel anlamda ortalamaların 3 derecenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar ortalamalara yakın, Güney Doğu Anadolu’da ortalamanın 2 derece, Doğu Anadolu civarında ise sıcaklıkların ortalamaların 4 derece üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Bu da şu anlama geliyor; geçen yılın mart ayından da sıcak bir mart bizi bekliyor.

HEM SICAK HEM YAĞIŞLI

Adil Tek, sıcaklıklar gibi yağışların da mart ayında ortalamanın üzerinde olacağının öngörüldüğünü söyledi, “Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi için yağış miktarı ortalamaların bir kilogram üzerine çıkacak. Bu da mart ayının ortalamanın üzerinde yağış alacağı anlamına geliyor. Mevsimsel tahminlerdeki anomalilerde yağışların ortalamadan bir kilogram daha fazla olması az gibi görünse de aslında oldukça yüksek bir rakam. Her gün bir kilogram fazla yağış almak, yağışların ay genelinde ortalamanın 30 kilogram üstüne çıkması demek. Mart ayı için sıcaklıkların da yağışların da ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyleyebiliriz. Hem sıcak hem de yağışlı bir mart bizleri bekliyor” ifadelerine yer verdi.

KAR YAĞACAK MI?

Mart ayının bolca yağmurlu olacağının altını çizen Tek, kar ihtimalinin ise çok düşük olduğunu söyledi, “Cok uzun periyotlu tahminlerde Mart’ın 8’i gibi Marmara ve Karadeniz’de çok küçük de olsa bir kar yağışı olasılığı bulunuyor. Ancak bu ihtimalin oldukça uzak olduğunu eklemekte fayda var” dedi.

SICAK BİR YAZ KAPIDA

Yaz ayları da dahil olmak üzere hava durumu tahminlerini detaylıca inceleyen Tek, “Bahar yağışları var ama sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden fazla. Yaklaşık altı aylık bir değerlendirme yapacak olursak ortalama seyredecek yağışlarla birlikte yine sıcak bir dönem bizleri bekliyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıklar kendi ortalamanın üzerinde seyredecek gibi görünüyor. Sıcak hava dalgalarının sayısında da artış olasılığı çok yüksek görünüyor” dedi.