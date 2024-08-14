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Meclis’te Filistin için özel oturum! Abbas dünyaya TBMM’den seslenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meclis’te Filistin için özel oturum! Abbas dünyaya TBMM’den seslenecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Olağanüstü toplanacak olan TBMM, Filistin lideri Mahmud Abbas’ı ve ülkemizde tedavi edilen Gazzelileri ağırlayacak. Erdoğan ve bakanlar da tam kadro Meclis’te olacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısı ile TBMM Genel Kurulu yarın olağanüstü toplanacak.

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Meclis kürsüsünden dünyaya sesleneceği toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra kabine üyelerinin de tam kadro katılması bekleniyor.

Kurtulmuş, daha önce bütün milletvekillerine toplantıya katılmaları konusunda yazı yazmıştı. Bu doğrultuda, Meclis’te temsil edilen partilere mensup milletvekillerinin genel kurula gelmesi bekleniyor.

Abbas’ın konuşacağı genel kurul için Kurtulmuş’un bazı STK’lar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, ayrıca Türkiye’de misafir edilen Filistinli aileleri de Meclis’e davet ettiği belirtiliyor. Toplantının açılışında; Kurtulmuş’un Filistin meselesi konusunda bir konuşma yapacağı, siyasi parti temsilcilerine de yine aynı konuda söz verileceği ifade edildi. Bu konuşmalarda Türkiye’nin sonuna kadar Filistin’in yanında olduğuna yönelik mesajlar verilmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulunda yapılacak olağanüstü toplantı için Meclis çevresi ve yerleşkesinde güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarılacak. Davetliler dışında, TBMM’ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Ayrıca Meclis’te, İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için özel bir sergi açılacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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