Mecliste 'Gazze'de kadın ve çocuk olmak' konferansı

11 Aralık 2023 12:24 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:25

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıları günbegün artırarak Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın paylaştığı son bilgilere göre İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 997'ye yükseldi. Hayatta kalanlar ise yiyecek ve temiz suya erişemeden, salgın hastalıklar arasında yaşamaya çalışıyor.

GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMI MECLİSTE ANLATILACAK

Türkiye'nin de yakından takip ettiği Filistinlilerin yaşadıkları TBMM'de anlatılacak. TBMM, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75. yıl dönümünde 'Gazze'de kadın ve çocuk olmak' konulu konferans düzenleyecek.13 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek konferansın açılış konuşmasını, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yapacak.

Konferansta, yaşanan insan hakları ihlalleri, öldürülen gazeteciler ve Birleşmiş Milletler uzmanlarınca da kayda geçirilen sivil kayıpların yüzde 70'ini oluşturan kadın, yeni doğan bebek ve çocuklara ilişkin çağrılar yapılacak. Konferansa, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve medyadan temsilciler ile yurt dışından davetliler katılacak.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLER VE DOKTORLAR DA KATILACAK

Konferansta, Ankara'daki üniversitelerde eğitim gören ve aile fertlerini Gazze'deki saldırılarda kaybeden Filistinli öğrenciler ile Filistinli doktorlar da yer alacak. Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Filistin Ulusal Konseyi Üyesi Dalal Salameh ve Gazze Şifa Hastanesi doktoru Ghassan Abu Sittah da konferansa video mesaj ile katılacak.