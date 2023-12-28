Mehmetçik iki milyon Iraklıya nefes aldırdı! 'Türk askeri giderse biteriz'

28 Aralık 2023 03:53 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 03:53

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak’ın kuzeyinde süren operasyonları sayesinde bölgede yaşayan iki milyona yakın sivil de rahat nefes aldı. Gazetemize konuşan bölge halkı “TSK’nın çekilmesi ile en az 800 bin sivil göç yoluna düşer. Ticaret, ziraat, hayvancılık biter. Erkek ve kız çocukları yeniden kaçırılıp terörist olarak yetiştirilir. Şu an camiler, okullar Türk askeri sayesinde açık” derken Kerkük, Telafer, Altınköprü, Musul halkı ise PKK’nın Kandil ve Süleymaniye’den ibaret kalmadığını ve kendi beldelerine indiğini, 100 yıldır Mehmetçik yolu gözlediklerini söyledi.

HUZUR VE İSTİKRAR GELDİ

Bölge sakinlerinden Kürt araştırmacı Seyyid Abdussamed, Kürt köylerinin yıllardır ağır taciz altında yaşadığını ve Türk askerinin gelişi ile binlerce ailenin tekrar köylerine döndüğünü söyledi. Operasyonlardan önce PKK’nın tüm tarlalara el koyduğunu ve uyuşturucu yetiştirdiğini kaydeden Seyyid Abdussamed “O zamanlar köylerde 13-15 yaşlarında çocuk bulmak bile zordu. Bir gece iner ne kadar sabi kız ve erkek varsa götürürlerdi. Çoğundan da bir daha haber alamazdık. Ticaret, tarım, eğitim, hayvancılık tamamen bitmişti. Uyuşturucu ve kaçakçılık dışında hiçbir kazanç kapısı yoktu. Türk askeri geldiği günden bu yana yeniden huzura kavuştuk. Öncesinde ezan okunan cami ya da din eğitimi veren hiçbir kurum bulamazdınız. Şimdi Kur’ân kurslarımız, camilerimiz açık hamdolsun. Bölgeye bir düzen ve ciddi anlamda huzur ve istikrar geldi” diye konuştu.

ERBİL TEHLİKENİN FARKINDA

Irak Bölgesel Yönetimi Milletvekillerinden Azad Küreci, Türkiye’nin PKK’yı işgal ettiği alanın yüzde 70’lik kısmından sildiğini anlattı. Küreci “Şayet Türk ordusu çekilirse sınır İran-Suriye ve Türkiye sınırlarında kontrol tamamen teröristlerin eline geçer. Terör örgütünün hâkimiyeti Kürtlerin topyekûn rehin alınması ile eş anlamlı ve böyle bir durumda tüm Kürtler kaybeder. Erbil yönetimi tehdidin ve tehlikenin farkında ve bu realiteye göre tavır alıyor” ifadelerini kullandı.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR

Bölgede uzun yıllar görev yapan Türk komutanlardan Albay Haydar Ateş, şu anki mevziler korunarak daha da iç bölgelere inilmesi gerektiğini savunuyor. Irak’ta hâlen herhangi bir merkezî otoritenin bulunmadığını hatırlatan Güvenlik Uzmanı Ateş, bu hattın Altınköprü, Kerkük, Musul, Telafer ve Sincar’ı da kapsaması gerektiğinde ısrarcı. Bu noktada en önemli açıklama ise Musul-Telafer Aşiretler Meclisi Başkanı Mikdat Avdi’den geldi. Terörün sadece Kandil ve Süleymaniye’den ibaret değil. Şu an kuzey halkı Türk askeri ile belirli bir istikrar ve huzura kavuştu. Bunun Kerkük, Musul, Telafer ve Sincar’a uzanması şart. Telafer ve Sincar arası 60 kilometre. Burada 35 köy ve kasaba boşaltıldı ve 500 bin nüfuslu bölgenin üçte ikisi boşaltıldı. İnsanların evi, arazisi PKK tarafından yağmalandı. Kendi köyümüze tarlamıza gidemiyoruz. Bölgede kimse nefes alamıyor. İşte bu nedenlerle Türk askerini Kürt, Arap ve Türkmen halk dört gözle bekliyor’ dedi.

100 YILLIK RÜYA

Kerküklü Türkmenlerden Mardin Gökkaya ise şunları kaydetti:

Hâlen statüsü belirsiz bölge olarak geçen Kerkük’le birlikte Musul ve çevre belde halkları için Mehmetçiğin gelişi 100 yıllık bir hayal olarak duruyor. Buralar ancak Türk askeri ile sükûn bulur. PKK artık Kerkük’ün göbeğinde gösteri yapabiliyor. ITC yöneticilerinden Ahmet Tahir’i katlettiler ve merkezî idare hiçbir mesafe alamadı. Sadece Revanduz. Kanimesi, Zaho, Duhok, Hacı Umran, Derecik, Ranya, Amediye, Duhok değil sahipsiz milyonlarca Iraklı Türk askerini bekliyor.