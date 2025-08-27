Mersin'de patron maaşları ödemeden kayıplara karıştı! Onlarca işçi ortada kaldı

Merkez Akdeniz ilçesi Serbest Bölge'de faaliyet gösteren tekstil atölyesinin sahipleri M.A.Ö. ile eşi H.Ö.'nün, işçilerin maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden gece yarısı tekstil atölyesinde bulunan makineleri de alarak ortadan kayboldukları iddia edildi. Atölyede çalışan işçiler ise mağdur olduklarını belirterek yardım eli uzatılmasını bekliyor.

Atölyede çalışan ve mağdur olduğunu belirten işçilerden Hakan Kargöz, patronların bir süredir para vermeyerek oyaladıklarını, sonra da ortadan kaybolduklarını ifade etti. Karagöz konuyla ilgili şunları söyledi:

"HİÇBİR MUHATAP BULAMIYORUZ" "Patronumuz kaçıp gitti. Ondan öncesinde bize batmayacağına dair söz verdi. 'Param var, batmayacağım, işim var' diye. Bizi kandırdı. 'Paranızı çek halinde bize verdiler, bozduramıyorum' diyerek iki ay bizi oyaladı. Son işimizi diktikten sonra patronumuz bir gece atölyeyi kapatıp kaçtı. Ortalardan kayboldu. İnsanları belirli bir tarihe açıklama yapacağım diye kandırıp evini de boşaltıp kaçtı. Ortada mağdur kaldık, paramız yok, hiçbir muhatap bulamıyoruz"

Kargöz, çalışan işçilerin hiçbirinin maaşlarını ve tazminatlarını alamadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"PATRONUMUZA HİÇBİR ŞEKİLDE ULAŞAMIYORUZ" "Kiminin 2 buçuk sene, kiminin 5, 6, 7, 8 senesi olan insanlar da var. Hiçbiri haklarını alamadı. Ne yıllık izinlerini, ne tazminatlarını, ne maaşlarını hepsi içeride. Patronumuza hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Bir gecede boşaltıp gitti. Gece saat iki, üç arasında gelip atölyeyi boşaltmışlar. Bu civarlarda büyük ihtimalle bir depoya taşımışlar malları. Mallar satılırsa yine de paramız ödenir ama ödemek istemiyor. Kaçıp gitmeyi tercih ediyor"

"ADAM TAMAMEN PARAYI ALIP KAÇTI"

Atölyede yaklaşık 120 kişinin çalıştığını vurgulayan Kargöz, hepsinin mağdur durumda olduğunu belirtti. 15 kişinin çıkışını önceden verdiğini, gerisinin ortada kaldığını söyleyen Kargöz, "Ne işsizlik maaşı alabiliyorlar ne de başka bir yerde işe başlayabiliyorlar çünkü aktif sigortaları burada devam ediyor. Bir iflas durumu da yok. Adam tamamen parayı alıp kaçtı. Bizim maaşlarımızın üstüne yattı. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, bize ödeme yapmıyor" dedi.

Yetkililerden yardım çağrısında bulunan Kargöz, "Eğer devlet yetkilileri bize yardımcı olursa biz o kaçan malları kamera görüntüleriyle bulmak istiyoruz. Onların satılıp mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Personel Lütfiye Akpınar ise 3 aydır mağdur olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"ÜÇ AYDIR ZOR DURUMDAYIZ" "Üç aydır maaşları veremediler bize. Ayın 30'u, 20'si, 15'i deyip bizi ertelediler. Her gün burada azar işiterek çalıştık, hakaret yiyerek çalıştık. Yeri geldiğimizde hakkımızı istedik. Hakkımız yok. Alıp kaçmışlar. Biz dilenmiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Bu kadar kişinin çoluk çocuğu var, kiradayız. Üç aydır zor durumdayız. Telefonlarımıza cevap vermiyorlar"

Öte yandan, atölye sahibiyle irtibat kurulmaya çalışılmasına rağmen kendisine ulaşılamadı.