Meteoroloji’nin sağanak yağış ile birlikte kar uyarısı yaptığı Ankara’da zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ankara Kırıkkale kara yolu üzerinde bulunan Kayaş Çalışkanlar mevkiinde sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

Meteoroloji kar uyarısı yapmıştı! Ankara’da zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

BUZLU YOL KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

İddiaya göre, Ankara Kırıkkale kara yolu üzerinde etkili olan buzlanma sonrasında Kırıkkale istikametindeki 6 araç birbiriyle çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Feci kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan 6 araçta büyük hasar oluşurken, kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Meteoroloji'nin son raporunda Ankara ve Çankırı çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiği açıklanmıştı. Açıklamada buzlanma ve sise karşı dikkatli olunması gerektiğin vurgulanmıştı.





