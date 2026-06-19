Meteoroloji Genel Müdürlüğü; aralarında Adana, Mersin, Antalya ve Konya'nın da bulunduğu 15 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE, AKDENİZ VE İÇ ANADOLU ETKİLENECEK

Yağışların; Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 15 kent için de sarı kodlu uyarıda bulunurken bu kentler şu şekilde sıralandı: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye.

Meteoroloji uyardı, 15 kent için sağanak alarmı! Sarı kod verildi

Öte yandan rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı, 15 kent için sağanak alarmı! Sarı kod verildi

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası