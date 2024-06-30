Meteoroloji uyardı, 21 ilde kritik alarm! Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda 21 il için yağış uyarıları bulunurken, bazı bölgelerde de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına yaşanılacağı belirtiliyor. Öte yandan yağışların Doğu Anadolu'daki birtakım illerde kuvvetli olacağı ifade ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu değerlendirme raporunu yayımladı. Rapora göre ülkenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop, Kastamonu kıyı kesimleri, Tokat, Sivas'ın doğu çevreleri, Van, Osmaniye, Hatay'ın kuzey ve batısı, Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğu çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji'de yer alan rapora göre, Ağrı, Balıkesir, Çanakkale, Erzurum, Kars, Ardahan, Aydın, Bursa, Erzincan, İzmir ve Manisa illeri için sarı kodlu uyarı bulunuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kuzeydoğu kesimlerde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde Bayburt, Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazar) ve yarın (Pazartesi) Aydın il genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (50-70 km/s) ve kısa süreli fırtına (80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C , 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C , 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C , 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C , 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C , 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C , 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C , 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Adana'nın doğu çevreleri, Hatay'ın kuzey ve batısı, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C , 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C , 36°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C , 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C , 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C , 30°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C , 29°C

Az bulutlu

KONYA °C , 27°C

Az bulutlu

SİVAS °C , 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C , 28°C

Az bulutlu

DÜZCE °C , 30°C

Az bulutlu

SİNOP °C , 28°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C , 24°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C , 29°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C , 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C , 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C , 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C , 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C , 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C , 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C , 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C , 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C , 38°C

Az bulutlu ve açık