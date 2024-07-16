Meteoroloji'den 10 kente 'sarı kod'lu uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Temmuz ayının ilk yarısı geride kalırken Ankara, Antalya Konya ve Karabük dahil birçok kentte kuvvetli sağanak beklendiğini açıklayan Meteoroloji, kavuran sıcaklara karşı uyarıda bulundu. İşte 16 Temmuz 2024 MGM hava durumu tahminleri ve il il son durum...

Meteoroloji 16 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar katlanarak devam edecek, 10 ilde ise gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.

FIRTINA VE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLAR KAVURACAK

Yurt genelinde mevsim normallerinin (2-6 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

10 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, 10 kenti gök gürültülü kuvvetli sağanak beklentisi nedeniyle uyardı. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

İşte uyarı alan iller: Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Konya ve Karabük.



16 Temmuz 2024 Salı MGM hava durumu tahmin haritası



17 Temmuz 2024 Çarşamba MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık