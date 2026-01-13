Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji’nin yeni raporuna göre 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. 23 ilde ise kar yağışının etkili olacağı belirtildi. İşte uyarıların peş peşe sıralandığı o iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu raporuna göre, ülke genelinde çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.

3 İLDE YAĞIŞ YOK

13 Ocak hava durumu raporunda Meteoroloji, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceğini belirtti.

HEM SAĞANAK HEM KAR YOLDA

Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır, Antep ve Mardin'de ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Öte yandan yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA İÇİN DON UYARISI

Meteoroloji, Marmara’da ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek uyardı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimleri için ise çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

SICAKLIK NORMALİN 6 DERECE ALTINDA

Öte yandan bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYİ GEÇEBİLİR

Meteoroloji’nin yurt geneli yaptığı şiddetli rüzgar uyarısında ise şöyle denildi:

Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rapora göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;

MARMARA

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, -1°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

