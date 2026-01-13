Meteoroloji’den çifte alarm! 30 ilde sağanak, 23 ilde kar yolda! 3 ilde hiç yağış yok
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji’nin yeni raporuna göre 30 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. 23 ilde ise kar yağışının etkili olacağı belirtildi. İşte uyarıların peş peşe sıralandığı o iller…
- Ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlar beklenirken, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır yağış almayacak.
- Kıyı Ege ve Akdeniz'de yağmur, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun birçok ilinde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
- Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yerel olarak kuvvetli yağışlar öngörülüyor.
- Marmara'da buzlanma ve don, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
- Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu raporuna göre, ülke genelinde çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.
3 İLDE YAĞIŞ YOK
13 Ocak hava durumu raporunda Meteoroloji, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceğini belirtti.
HEM SAĞANAK HEM KAR YOLDA
Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, Bursa, İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Batman, Diyarbakır, Antep ve Mardin'de ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ
Öte yandan yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA İÇİN DON UYARISI
Meteoroloji, Marmara’da ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek uyardı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimleri için ise çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
SICAKLIK NORMALİN 6 DERECE ALTINDA
Öte yandan bugün ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 70 KİLOMETREYİ GEÇEBİLİR
Meteoroloji’nin yurt geneli yaptığı şiddetli rüzgar uyarısında ise şöyle denildi:
Güney Ege kıyıları, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rapora göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle;
MARMARA
BURSA °C, 3°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR °C, -1°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu zamanla karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MARDİN °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı