Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MHP 'düzensiz göç' teklifi için harekete geçti! Öncelik 'milli menfaat' olacak

MHP 'düzensiz göç' teklifi için harekete geçti! Öncelik 'milli menfaat' olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHP &#039;düzensiz göç&#039; teklifi için harekete geçti! Öncelik &#039;milli menfaat&#039; olacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP çalışmalara başladı. Sığınmacı akınını durdurmak için siyasi, ekonomik ve sosyal tedbirler alınacak. Vatandaşlıkta öncelik ‘millî menfaat’ olacak. Huzuru bozan gönderilecek.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - MHP, düzensiz göç ve sığınmacı akını için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre partinin hukukçu kurmayları, kamu düzenini ve asayişi bozmaları hâlinde sığınmacıların geldikleri ülkeye iade edilmesini sağlayacak caydırıcı hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunacak.

Gerek kamuoyu açıklamalarıyla gerek Meclis’te atacağı adımlarla meseleyi bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışacak olan MHP, düzensiz göç olgusunu iş gücü piyasası için bir risk olarak ele alacak. Konu, asayiş ve aynı zamanda da demografik beka nedeniyle millî güvenliği yakından ilgilendiren bir mesele olarak değerlendirilecek. Bu çerçevede etkin tedbirlerin alınması için somut çalışmalar ortaya konacak, sorunun uluslararası niteliğinden hareketle, kalıcı çözüm için uluslararası iş birliği aranacak.

HASSASİYET GÖSTERİLECEK

Sığınmacı probleminin Türkiye’nin uzun yıllar taşıyabileceği ve tahammül edeceği bir mesele olmaktan çıktığı ön planda tutulacak ancak bu durumun Türkiye’de misafir edilen sığınmacılara cephe açmak, sosyal ve ekonomik hayattan tecrit etmek anlamına gelmeyeceği; bu süreçte yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı teşvik eden söz, yazı, açıklama ve eylemlere karşı titizlik gösterilecek. Vatandaşlığa kabulde de en önemli kıstaslardan biri ‘millî menfaat’ olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKA

Alınacak tedbirlerin geniş çaplı, gerekçesi ve hedefleri net olarak belirlenmiş millî siyaset planlamasıyla şekillenmesinin gerekli olduğu vurgulanacak. Konu siyasi tavır ve konjonktürel olmaktan çıkarılarak, sürdürülebilir bir devlet politikası hâline getirilmek için çalışılacak. Göç ve göçmenler meselesinin uluslararası hukuk ve normlar çerçevesinde çözülmesi, kriminal alanların oluşmasının önüne geçilmesi hedeflenecek. Etnik ve dinî kırılmaya yol açabilecek dengesiz yerleşimlerin, gettolaşma ve bölgesel yoğunlaşma, hâkimiyet kurma gibi toplumsal dengeyi ve kamu düzenini bozucu durumlara fırsat verilmemesi sağlanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
X hâlâ Türkiye'de temsilci atamadı! Yüzde 90'a kadar bant daraltma gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbullunun metro çilesinde beşinci gün! Üsküdar-Samandıra hattı kilit - GündemMetro çilesinde beşinci günSpor yorumcusu Haldun Domaç hayatı ve kariyeri hakkında - GündemSpor yorumcusu Haldun Domaç hayatı ve kariyeri hakkındaBursa'da suç örgütüne operasyon - GündemBursa'da suç örgütüne operasyonCHP'den 1915 Ermeni olaylarına ilişkin skandal! Sezgin Tanrıkulu, "sözde soykırım" törenine katıldı - GündemTanrıkulu, "sözde soykırım" törenine katıldıKüçükçekmece'de kaldırımda otururken silahlı saldırıya uğradılar: 2 yaralı - GündemKaldırımda otururken silahlı saldırıya uğradılarAK Parti'de yeni anayasa hazırlığı! Siyasi partilerle görüşme başlıyor - GündemSiyasi partilerle görüşülecek
Sonraki Haber Yükleniyor...