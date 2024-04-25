MHP 'düzensiz göç' teklifi için harekete geçti! Öncelik 'milli menfaat' olacak

MHP çalışmalara başladı. Sığınmacı akınını durdurmak için siyasi, ekonomik ve sosyal tedbirler alınacak. Vatandaşlıkta öncelik ‘millî menfaat’ olacak. Huzuru bozan gönderilecek.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - MHP, düzensiz göç ve sığınmacı akını için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre partinin hukukçu kurmayları, kamu düzenini ve asayişi bozmaları hâlinde sığınmacıların geldikleri ülkeye iade edilmesini sağlayacak caydırıcı hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunacak.

Gerek kamuoyu açıklamalarıyla gerek Meclis’te atacağı adımlarla meseleyi bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışacak olan MHP, düzensiz göç olgusunu iş gücü piyasası için bir risk olarak ele alacak. Konu, asayiş ve aynı zamanda da demografik beka nedeniyle millî güvenliği yakından ilgilendiren bir mesele olarak değerlendirilecek. Bu çerçevede etkin tedbirlerin alınması için somut çalışmalar ortaya konacak, sorunun uluslararası niteliğinden hareketle, kalıcı çözüm için uluslararası iş birliği aranacak.

HASSASİYET GÖSTERİLECEK

Sığınmacı probleminin Türkiye’nin uzun yıllar taşıyabileceği ve tahammül edeceği bir mesele olmaktan çıktığı ön planda tutulacak ancak bu durumun Türkiye’de misafir edilen sığınmacılara cephe açmak, sosyal ve ekonomik hayattan tecrit etmek anlamına gelmeyeceği; bu süreçte yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı teşvik eden söz, yazı, açıklama ve eylemlere karşı titizlik gösterilecek. Vatandaşlığa kabulde de en önemli kıstaslardan biri ‘millî menfaat’ olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKA

Alınacak tedbirlerin geniş çaplı, gerekçesi ve hedefleri net olarak belirlenmiş millî siyaset planlamasıyla şekillenmesinin gerekli olduğu vurgulanacak. Konu siyasi tavır ve konjonktürel olmaktan çıkarılarak, sürdürülebilir bir devlet politikası hâline getirilmek için çalışılacak. Göç ve göçmenler meselesinin uluslararası hukuk ve normlar çerçevesinde çözülmesi, kriminal alanların oluşmasının önüne geçilmesi hedeflenecek. Etnik ve dinî kırılmaya yol açabilecek dengesiz yerleşimlerin, gettolaşma ve bölgesel yoğunlaşma, hâkimiyet kurma gibi toplumsal dengeyi ve kamu düzenini bozucu durumlara fırsat verilmemesi sağlanacak.