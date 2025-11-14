İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Beşiktaş'ta yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu dün, anne Çiğdem Böcek ise bu sabah hayatını kaybetti. Çocukların otopsi işlemleri tamamlanırken, ailenin son görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye götürülen Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmesi, baba Servet Böcek'in de hastanede tedavisinin devam etmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Son görüntüler ortaya çıktı

ÇOCUKLARIN OTOPSİ İŞLEMİ TAMAMLANDI

Cenazeleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesine ulaşan 2 kardeşe yönelik başlatılan otopsi işlemi tamamlandı. Otopsi sonucunda 2 çocuğun dizlerinde ekimoz ve mide mukozasında hiperemi, yer yer submukozal kanamalar dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik numunelerin alındığı bilgisine ulaşıldı. Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği kaydedildi. Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği öğrenildi.

ANNENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken vefat eden anne Çiğdem Böcek'in cenazesi de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Baba Servet Böcek'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı. A Haber'de yer alan görüntülerde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan Böcek ailesinin muayene olmak için sıra beklediği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

