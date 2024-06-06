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Miras için ailesini katletti! İfadesinde kan donduran detayları anlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Miras için ailesini katletti! İfadesinde kan donduran detayları anlattı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ümraniye'de miras nedeniyle tartıştığı annesini ve kardeşini silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı. İfadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Ümraniye'de 22 Mayıs'ta bir binanın ikinci katına posta bırakmak üzere giden postacı, kapının açılmamasından ve evden gelen kokulardan şüphelenerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde Hatice T. (86) ve oğlu Kamil T.’yi (51) öldürülmüş halde buldu.

10-15 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Ekipler olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yerinde yapılan ilk incelemede cesetlerin yanında 3 adet kovan bulundu. Cinayetin ise yaklaşık 10-15 gün önce işlendiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmaların devamında, Hatice T. ile oğlu Kenan T.'nin miras konusundan dolayı mahkemelik olduğunu, Kenan T.'nin mahkemeyi kaybettiğini ve Kenan T.'nin eşinin kocası hakkında 14 Mayıs tarihinde kayıp müracaatında bulunduğunu tespit etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheli Kenan T., geçtiğimiz gün Ümraniye’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ifadesinde, 14 Mayıs'ta annesiyle miras konusunu konuşmak için ikamete gittiğini, aralarında tartışma çıktığını, olayı gerçekleştirerek firar ettiğini, olayda kullanmış olduğu tabancayı da ormanlık alana attığını söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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