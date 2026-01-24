MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas heyetiyle bir araya gelerek Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasını görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçilmesi ele alındı.

Görüşmede, insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı açılması, Gazze Ulusal İdare Komisyonu’nun (NCAG) göreve başlaması gibi başlıklar üzerinde istişarelerde bulunuldu ve ortak çalışma konusunda mutabık kalındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Hamas heyeti ayrıca, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanmasındaki arabulucu ve garantör rolüne dikkat çekerek, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasında Türkiye’nin öne çıkan rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

