MİT Başkanı Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas heyetiyle bir araya gelerek Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasını görüştü.
- MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ile bir araya geldi.
- Görüşmenin ana gündemi Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçilmesiydi.
- İnsani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve Gazze Ulusal İdare Komisyonu'nun göreve başlaması ele alındı.
- Taraflar ortak çalışma konusunda mutabık kaldı.
- Hamas, Türkiye'nin arabulucu ve garantör rolü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçilmesi ele alındı.
Görüşmede, insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı açılması, Gazze Ulusal İdare Komisyonu’nun (NCAG) göreve başlaması gibi başlıklar üzerinde istişarelerde bulunuldu ve ortak çalışma konusunda mutabık kalındı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Hamas heyeti ayrıca, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanmasındaki arabulucu ve garantör rolüne dikkat çekerek, Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasında Türkiye’nin öne çıkan rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.