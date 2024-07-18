MİT PKK'nın sözde istihbaratçısı Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ı İstanbul'da yakaladı

MİT'in terör örgütlerine karşı yoğun operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. MİT, PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş'ı yakaladı.

Türkiye, terör örgütü PKK'ya yurt içi ve sınır ötesinde peş peşe operasyonlarla darbe vurmaya devam ediyor. MİT çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı.

SÖZDE PKK İSTİHBARATÇISI YAKALANDI

Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil kod adlı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, İstanbul'da yakalandı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık Topaloğlu'nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı. Zanlının illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma kod adlı Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

Topaloğlu'nun Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından belirlendi.

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.