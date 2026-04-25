MİT'ten uyuşturucu operasyonu! Lazkiye'deki gemiden 236 kg uyuşturucu çıktı
MİT, Suriye hükümetiyle ortak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Lazkiye'de bir gemiye düzenlenen operasyonda 236 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
MİT, Güneydoğu Asya'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir geminin istihbaratını elde etti. MİT'in istihbaratına göre gemi önce Mısır-İskenderiye ve sonra Lübnan-Beyrut'a ulaştı.
SURİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'YLA HAREKET GEÇİLDİ
Geminin son durağı ise Suriye Lazkiye Limanı olacaktı. MİT'in Suriyeli yetkililer ile paylaştığı istihbarat sonucunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, MİT ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak bir operasyon gerçekleştirdi.
DEĞERİ 300 MİLYON LİRA
Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16 Nisan tarihinde yapılan uygulama neticesinde, geminin taşıdığı konteyner içerisinde zulalanmış 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu belirtildi.