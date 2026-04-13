Trump’ın, NATO’dan çıkma planını analiz eden Ruslar, Yunanistan’a şu mesajı yolladı: Çekilme senaryosu gerçekleşir, Ege ve Doğu Akdeniz’de bir kriz yaşanırsa Türkiye’nin karşısında duracak güç bulamazsınız.

ABD’nin NATO’dan çıkma ihtimaline Rus araştırmacı ve siyaset bilimci Vsevolod Simov’dan farklı bir yorum geldi. Simov, ABD’nin NATO’dan çıkması hâlinde özellikle Yunanistan’a dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Simov, Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık olduğunu ifade ederek, bu durumda Ankara’nın karşısına Ege ve Doğu Akdeniz’de çıkabilecek güç bulunmadığını dile getirdi.

“ASKERÎ GÜÇLERİ VAR”

Böyle bir senaryoda Ankara’nın Ege ve Doğu Akdeniz’de doğalgaz yataklarının bir kısmını ele geçirmek isteyeceğini ifade eden uzman, Türkiye’nin askerî olarak böyle bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. ABD’nin NATO’dan ayrılması durumunda Kafkaslar’da da durumun değişeceğini ifade eden Simov “Bu bölgedeki ülkeler muhtemelen Türk şemsiyesi altında geri çekilecekler. Aslında bu zaten oluyor. Sadece şu anda Türkiye, NATO’nun temsilcisi olarak hareket ediyor ve ittifak çökerse, kendi başına kalacak” dedi.

