NATO'dan ABD ve Türkiye mesajı: Ayırmanın kesinlikle hiçbir yolu yok
- Rutte, ABD'nin İran'da ihtiyaç duyduğu lojistik ve diğer alanlarda destek sağlama zamanı geldiğinde bazı müttefiklerin yavaş davrandığını belirtti.
- Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik hayal kırıklığını hissettiğini ve bunu bir ölçüde anladığını ifade etti.
- Rutte, Türkiye'den birçok şirketin ABD'de yatırım yaptığını ve birlikte çalıştığını, transatlantik bir savunma tabanı olduğunu ve bunun birbirinden ayrılamayacağını değerlendirdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'nun ABD'nin İran'a yönelik saldırılar sırasındaki tutumuna ilişkin, “ABD’nin İran’da ihtiyaç duyduğu lojistik ve diğer alanlarda destek sağlama zamanı geldiğinde, bazı müttefikler en hafif tabirle biraz yavaş davrandılar” ifadelerini kullandı.
"TRUMP HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"
Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik değerlendirmelerine ilişkin, "Trump'ın hayal kırıklığını açıkça hissettim. Onu bir ölçüde anlıyorum" diye konuştu.
Türkiye ve ABD'ye ilişkin konuşan Rutte "Türkiye’den birçok şirketin ABD’de yatırım yaptığı ve birlikte çalıştığı pek çok durum söz konusu. Ortada transatlantik bir savunma tabanı var ve bunu birbirinden ayırmanın kesinlikle hiçbir yolu yok" değerlendirmesinde bulundu.
