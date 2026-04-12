İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda kontrolün tamamen kendilerinde olduğunu duyurarak, olası bir askeri hamlede "ölümcül sonuçlar" yaşanacağı uyarısında bulundu. Bölgedeki ateşkes ise kırılganlığını koruyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün tamamen kendi ellerinde olduğunu açıkladı.

"ÖLÜMCÜL GİRDAP" TEHDİDİ

Açıklamada, boğazdaki tüm deniz trafiğinin silahlı kuvvetlerin gözetimi altında olduğu belirtilerek, “Herhangi bir yanlış adım atan düşman, burada ölümcül bir girdabın içine çekilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukası talimatı vermesinin ardından geldi. İran tarafı, buna karşılık askeri gemilerin boğaza yaklaşmasının ateşkes ihlali sayılacağını ve sert şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

İRAN: BOĞAZ SİVİL GEMİLERE AÇIK

Öte yandan İran, bazı iddiaların aksine boğazın sivil gemilerin geçişine açık olduğunu savundu. Ancak bu geçişlerin belirli kurallara bağlı olacağı vurgulanırken, söz konusu kuralların detayları paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

Bölgede gerilim, İran ile ABD ve İsrail arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar sonrası tırmandı. İran’ın fiili olarak boğazda kontrol sağlaması, küresel enerji piyasalarında fiyatların yükselmesine yol açtı.

Geçtiğimiz günlerde taraflar arasında iki haftalık bir ateşkes sağlanmış olsa da, özellikle İslamabad’da yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması, sürecin kırılganlığını artırdı. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin küresel ticaret ve enerji arzı açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

