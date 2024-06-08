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Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: Sürücü metrelerce havaya uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandı. Sürücü metrelerce savruldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde cadde üzerinden dönüş yapmak isteyen FORD marka otomobille, cadde üzerinde ilerleyen 31 YB 830 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosikletin dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi sağlandığı ve sürücüsünün metrelerce savrulduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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