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MSB'de Bakan Güler başkanlığında kritik güvenlik toplantısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftaki "Bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" sözlerini akıllara getirdi.

Milli Savunma Bakanlığının paylaşımına göre, Bakan Güler, Fidan ve Kalın'ı bakanlığın girişinde ayrı ayrı karşıladı.

Karşılamanın ardından Güler, Fidan ve Kalın basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

MSB'de Bakan Güler başkanlığında kritik güvenlik toplantısı - 1. Resim

ERDOĞAN, 'MESELEYİ KALICI OLARAK ÇÖZÜME KAVUŞTURMUŞ OLACAĞIZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’nın basın toplantısı düzenlemiş ve "Terörle mücadeleyi, sınırlarımız içinde ve dışında, önümüze çıkan engellere aldırmadan kararlılıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakidir. Daha önceki harekâtlarımızla bir kısmını zaten tesis ettiğimiz bu koridordaki boşlukları yeni adımlarla doldurmakta kararlıyız. Bölgedeki herkesi kendilerine de açıkça söylediğimiz bu güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. " ifadelerini kullanmıştı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Millî Savunma Bakanlığındaki görüşmesi, Erdoğan'ın bu sözlerini akla getirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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