Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, iddia edildiği gibi 2 yıllık değil, süresizdir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Türkiye’nin en köklü çok sesli müzik kurumu olan, 1826 yılında İstanbul’da "Muzika-i Hümayun" adıyla temelleri atılan, Türk Silahlı Kuvvetleri askerîemüzik geleneğini yaşatan, yurt içi ve yurt dışında katıldığı tören, festival ve müzikal etkinliklerde Türkiye’yi temsil eden ve kuruluşunun 200’üncü yıl dönümü kutlanan Armoni Mızıkası Komutanlığında gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Bakanlığımız, devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine büyük bir şevk ve gayretle devam etmektedir" dedi.

"SON BİR HAFTADA 4 TERÖRİST TESLİM OLDU"

Aktürk, terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin, "Bu kapsamda son bir haftada 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur. Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 753 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 451) kilometreye ulaşmıştır" dedi.

"NAVTEX’LER 2 YILLIK OLMAYIP, SÜRESİZ OLARAK YAYIMLANMIŞTIR"

Ege Denizi’nde yayımlanan NAVTEX’lere ilişkin Yunan basınında yer alan iddialara da değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX’ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir."

HUDUTLARDA 173 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliğinin en üst seviyede sağlandığını vurgulayan Aktürk, "7 gün 24 saat esasıyla güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 şahıs yakalanmış, 876 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir" diye konuştu.

Aktürk, "Bu yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519’a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 4 bin 404’e ulaşmıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in programına da değinen Aktürk, "Bakanımız (Yaşar Güler) bugün Portekiz Savunma Bakanı ve Savunma Sanayii Başkanımızın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek ‘Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Kızağa Koyma Töreni’ne iştirak edecektir" dedi.

TSK’nın tatbikat faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Aktürk, "Birliklerimizin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Kars’ta Kış-2026 Tatbikatı icra edilmektedir" diye konuştu.

NATO ve deniz görevlerine ilişkin olarak da Aktürk, "NATO Deniz Muhafızı 2026 yılı 1’inci Odak Harekâtı, Doğu Akdeniz’de devam etmektedir" dedi.

26 Ocak-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "10’uncu Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne değinen Aktürk, Harita Genel Müdürlüğü, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından katılım sağlanacağını kaydetti.

ASKERİ ÖĞRENCİ ALIMI

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün itibarıyla tamamlanacaktır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdeki mutabakatlara uymayan terör örgütü SDG’nin ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğünü, bu durumun entegrasyon sürecini olumsuz etkilediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uymayan SDG’nin 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye’de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz. Ülkemiz, ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Somali-Türk Görev Kuvveti faaliyetlerine de değinilen açıklamada, Türkiye tarafından eğitilen Somali güvenlik güçlerinin terörle mücadele faaliyetlerini kendi sorumluluk alanlarında etkin şekilde yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Somali’de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız, askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali’nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir" denildi.

İRAN VE HUDUT TEDBİRLERİ

Açıklamada İran’daki gelişmelere ilişkin ise Türkiye’nin bölgede yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmediği belirtilerek, "Tüm çatışmaların sona ermesi, bölgemizde huzur ve istikrarın hâkim olması için çabalarımız sürmektedir" ifadesine yer verildi. Muhtemel olumsuzluklara karşı ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

