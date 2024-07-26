Muğla'da feci yangın! Köyceğiz'den yükselen alevler geceyi aydınlattı

Muğla'da Sanayi sitesinde yangın çıktı. Köyceğiz'deki bal paketleme tesisinde yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Türkiye'nin dört bir yanı alevlerle mücadele etmeye devam ediyor. İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan ve saatlerdir süren yangının ardından Muğla'da da alevler yükseldi. Köyceğiz ilçesi Sanayi sitesinde çıkan yangın geceyi aydınlattı.

SANAYİ SİTESİNDE ALEVLER YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ilçesinde bulunan bal depolama ve paketleme tesisinde akşam saatlerinde yangın başladı. Yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Alevler tesisi tamamen sararken, itfaiye ekiplerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bölgede konuşlu arazözler de müdahale etmeye başladı. Yangın tesisi tamamen sararken, alevler gökyüzünü aydınlattı.