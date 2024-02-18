Murat Kurum'u çaya davet eden vatandaşın cebinden çıkan kartvizit şaşırttı

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Şubat 2024 20:41 - Güncelleme: 18 Şubat 2024 21:34 - Güncelleme:

Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum, kendisini çaya davet ettiği video ile gündem olan vatandaşın evini ziyaret etti. Kurum’u çok sevdiğini söyleyen Seyfullah Çaputoğlu isimli vatandaş, cebinden çıkardığı 30 yıllık kartvizit ile de şaşırttı.