Murat Kurum'u çaya davet eden vatandaşın cebinden çıkan kartvizit şaşırttı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum, kendisini çaya davet ettiği video ile gündem olan vatandaşın evini ziyaret etti. Kurum’u çok sevdiğini söyleyen Seyfullah Çaputoğlu isimli vatandaş, cebinden çıkardığı 30 yıllık kartvizit ile de şaşırttı.
Seçime sayılı günler kala, seçmenin gönlüne girmek için çalışan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, haneleri ziyaret etti.
Murat Kurum’un hane ziyaretlerinde ilk durağı, kendisini daha önce sosyal medya üzerinden çaya davet eden Seyfullah Çaputoğlu’nun evi oldu.
Çaputoğlu, Kurum’u ekranlardan izlediğini ve çok sevdiğini söyledi.
30 YIL CEBİNDE SAKLAMIŞ
Kurum’a, 30 yıldır cebinde sakladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kartvizitini gösterdi.
NİKAH KIYMA SÖZÜ
Kurum’u torunun ağustos ayındaki nikahına davet eden Çaputoğlu, Kurum'dan 'belediye başkanı olarak' nikah kıyma sözü aldı.
Hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çaputoğlu ailesinin yanından ayrılan Kurum, daha sonra Resul Çiçek ve ailesini de ziyaret etti.
Memleketinin Yusufeli olduğunu söyleyen Resul Çiçek, kentsel dönüşüm kapsamında evini teslim aldığını belirterek, Kurum’a teşekkürlerini sundu.
Çiçek ailesi, "Oraya yapılan yatırımı görmeyen anlayamaz. Gerçekten büyük yatırımlar yapıldı orada. Hemen ‘Yarısı Bizden’ projesine başvurduk” sözleriyle, yeni evlerine kavuştukları için mutluluklarını dile getirdi.
Kurum, "Şimdi inşallah projelerimizi Büyükşehir’de devam ettireceğiz. İstanbul’umuzu güvenli hale getireceğiz" diyerek İstanbul’a hizmet edeceklerini vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı