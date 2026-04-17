MUSKİ, Seydikemer Sarıyer Mahallesi’ne kesintisiz su hizmeti sağlıyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Seydikemer ilçesi Sarıyer Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arızalara neden olan ve vatandaş arazilerinden geçmesi sebebiyle müdahale süreçlerinde iş gücü kaybına yol açan 2 bin metrelik içme suyu şebeke hattı, kamusal alana taşınarak yenileniyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, il genelinde hatların yenilenerek kesintisiz içme suyu sağlanması talimatları doğrultusunda projelerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü çalışmalarına Seydikemer’in Sarıyer Mahallesi’nde devam ediyor. Yürütülen çalışma kapsamında Sarıyer Mahallesi’nde, kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle sık sık arızalara yol açan ve vatandaş arazilerinden geçtiği için müdahaleyi zorlaştırarak kesinti sürelerini uzatan 2 bin metre uzunluğundaki içme suyu hattı yenileniyor. Hat kamusal alana taşınarak yenilenirken 45 adet abone bağlantısının da imalatı gerçekleştirilecek. Basınç sorunlarına kesin çözüm sağlanacak Seydikemer ilçesi Sarıyer Mahallesi’nde, zamanla yıpranarak ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık arızalara neden olan 2 bin metre uzunluğundaki içme suyu hattı yenileniyor.

Mevcut hattın vatandaş parselleri içerisinden geçmesi, arıza durumlarında müdahaleyi zorlaştırarak hem zaman hem de iş gücü kaybına yol açıyordu. Eski ve yetersiz kalan hatlarda arızalar daha sık yaşanırken, özel mülkiyet alanlarından geçen hatlar nedeniyle müdahale süreçleri uzuyor ve su kesintilerinin süresi artıyordu. Bu durum, özellikle kot farkının yüksek olduğu bölgelerde su iletiminde zaman zaman aksamalara ve düzensizliğe neden oluyordu. Hatların yol güzergahına alınarak yenilenmesi ve çaplarının büyütülmesiyle birlikte hem arızalara müdahale süresi kısalacak hem de yüksek kotlara su iletimi daha güçlü hale gelecek. Çalışmalar kapsamında ayrıca 45 adet abone bağlantısının imalatı da gerçekleştirilecek. Mahalle sakini Mustafa Dereli, "Köyümüzde bu sıkıntılar MUSKİ gelmeden önce daha sıkıntılıydı. Patlaklarımızı kendi imkanlarımızla yapıyorduk, kendi köyümüzün halkıyla yapabiliyorduk. Ama şimdi iş MUSKİ'ye devroldu. MUSKİ de daha rahatız. Allah razı olsun. MUSKİ yardımcı oluyor her konuda. Aradığımız zaman arızamızı giderebiliyor. Köyümüze suyumuzu aktarabiliyor. Çok memnunuz. Değerli başkanımız Ahmet Aras beyefendiye, emeği geçen bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Eskiyen hatların sık arızalara neden olduğunu ve hatların yol kenarına alınarak yenilenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Sarıyer Mahallesi Muhtarı Muhammet Kabasakal, "Bölgede genelde patlak oluyordu, tarım arazilerden gidiyordu. Yazın çok sıkıntı çekiyorduk. Yaklaşık 30 yıllık şebeke hattımız vardı. Biraz yukarıda depomuz var. Depodan bu bulunduğumuz bölgeye kadar tamamen kireçle zaten tıkanıyordu. Şebeke hattı yol kenarına çekiliyor şu anda. Yeni bir boru, yeni bir sistem. Üzerine kamyon dahi geçse patlamayacak şekilde. En az 30 yıl patlak olmadan yaşayacağımıza inanıyorum. MUSKİ, Allah razı olsun MUSKİ ekiplerinden. Her dediğimizi yapıyor ama sıkıntımız yok. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e Sarıyer Mahallesi adına ekibim adına ve halkım adına teşekkür ederim" dedi. MUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 3. Bölge Daire Başkanı Doğan Ayan , "Sarıyer Mahallesi'nde 2 kilometre şebeke hattı yenileme yapıyoruz. Mevcut hatlarımız tamamen vatandaşların tarlalarından geçiyor. Hem tarla olduğu için arızaları bulmak çok zorlaşıyordu. Hem de arızalara müdahale tarafından vatandaşın ekimleri olduğu için elle müdahale. Bu da kesintilerin süresini uzatıyordu. Bunun için 2 kilometre hattı imalatına başladık. Hatlarımızı kadastro yolları alıyoruz. Yaklaşık 45 tane de abone hattı imalatı yapacağız" dedi. 17.04.2026 17:08:19

