Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zemin çalışmalarına dikkat çekti. Görür, "Yerbilimleri memleket çapında önem kazanıp daha fazla etkinlik kazanması gerekirken zemin çalışmaları gevşetilerek herkesin yapabileceği bir hale getirilmektedir. Bu durum bir deprem memleketi olan Türkiye için çok tehlikelidir. Lütfen vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Son olarak Görür, paylaşımında zemin çalışmalarına dikkat çekti. Naci Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK TEHLİKELİ"

"Özellikle zemin etüdlerinde ve zeminin yapı üzerindeki deprem etkilerini artırmak ile sonuçlanabilecek bir takım değişiklikler ve hazırlıklar yapılmaktadır. Yerbilimleri memleket çapında önem kazanıp daha fazla etkinlik kazanması gerekirken zemin çalışmaları gevşetilerek herkesin yapabileceği bir hale getirilmektedir. Bu durum bir deprem memleketi olan Türkiye için çok tehlikelidir. Lütfen vazgeçin"

GEÇTİĞİMİZ AY SİTEM ETMİŞTİ

Naci Görür, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından sitem edip uyarılarda bulunmuştu. Bugünlerde pek deprem olmadığını ve konuşulmadığını vurgulayan Görür, "Kabul edelim artık ülkemizin çoğu yerinde deprem olur. Olursa felaket olur." diyerek deprem dirençli kentlerin nasıl inşa edileceğinin tartışılması gerektiğinin altını çizmişti.

