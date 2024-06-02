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Naci Görür'den şaşırtan deprem sözleri! "Türkiye'de bir ilk" diyerek duyurdu

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Naci Görür&#039;den şaşırtan deprem sözleri! &quot;Türkiye&#039;de bir ilk&quot; diyerek duyurdu

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Geçtiğimiz günlerde belediye başkanlarına söylediği çarpıcı "rant" çıkışıyla gündem olan Prof. Dr. Naci Görür, bu sefer şaşırttı. Tunceli Valiliği'nin olası depremlere yönelik kapsamlı bir çalışma başlatmasını tebrik eden Görür, "Bildiğim kadarıyla bu yaklaşım ve uğraş ülkemizde bir ilk. Bize düşen Tunceli valiliğine gönülden teşekkür etmek ve bu ülkenin sahibi olarak milletçe bu çalışmaların tüm yurdumuzda başlatılmasını talep etmektir" dedi.

Türkiye'nin büyük bir bölümü deprem riski ile karşı karşıya. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde bütün belediye başkanlarına uyarılarda bulunduğu bir bildiri yayımladı. Görür'ün sözlerinin ardından Tunceli Valiliği, deprem hazırlığına yönelik çalışma başlattı.

Naci Görür, Tunceli'de başlatılan deprem çalışmasını şöyle değerlendirdi:

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

MÜJDE: Arkadaşlar, haberde de göreceksiniz, Tunceli Valiliği yerbilimcilerin uyarısı üzerine tüm ili depreme hazırlıyor. Amaç deprem gelmeden hazır olmak ve gelince de afeti minimum zararla geçiştirmek. Bildiğim kadarıyla bu yaklaşım ve uğraş ülkemizde bir ilk.

ÜLKE GENELİ İÇİN AYNI TALEP

Umarım tüm yerel yönetimler aynı şeyi yapar ve bu suretle deprem dirençli bir ülke oluştururuz. Bize düşen Tunceli valiliğine gönülden teşekkür etmek ve bu ülkenin sahibi olarak milletçe bu çalışmaların tüm yurdumuzda başlatılmasını talep etmektir, sevgiyle. 

Düzenleyen:  - Gündem
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