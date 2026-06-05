Anayasa Mahkemesi, bir gün bile evli kalsa ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalanları sevindiren bir karar verdi. Mahkeme, Medeni Kanun’daki nafakanın süresiz olma hükmünü iptal etti. Hukukçular kararın geçmişi de kapsayacağını belirtiyor.

GAMZE ERDOĞAN- Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

Kararın yürürlüğe girmesi için dokuz ay süre tanındı. Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025’te baktığı bir davada, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının “süresiz olması”na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurmuştu. Başvuruyu dün görüşen Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptal edilmesine karar verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkaniyete uygun yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı.

YENİ SÜRE BELİRLENECEK

AK Parti kaynakları, “İptal gerekçelerine bakacağız. Zaten süresiz nafaka konusunda bir çalışma yapılıyordu. 1 Ekim’deki yeni yasama yılında aile hukukuna ilişkin bir paket getirilecek. Sadece nafaka değil, boşanma davalarına ilişkin de düzenlemeler olacak. AYM’nin iptal kararı doğru. Bir yıl evli kalıp 30 yıl nafaka ödenmesi hakkaniyetli değil. Yoksulluk nafakasındaki süre, evlilik süresine bağlı olarak yeniden düzenlenecek. Önemli olan kadının da mağdur edilmemesi” dediler.

Nafaka çilesine son: "Karar, geçmiş boşanma davalarını da kapsar"

GERİYE DÖNÜK YARARLANILABİLİR

Yapılacak düzenlemenin geriye doğru da işleyeceğini ifade eden hukukçu Sabri Canbolat, “Düzenlemenin sonuçlanmış ve kesinleşmiş davalar üzerinde de etkili olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki boşanma davalarına ilişkin olarak ise mahkemelerin nafaka konusunda belirli süreler öngörerek karar vereceğini değerlendiriyorum. Nafaka yükümlüsünün ve nafaka alacaklısının ekonomik durumlarının mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Aksi takdirde ortaya adalet duygusunu zedeleyecek sonuçlar çıkabilir” diye konuştu.

Nafaka çilesine son: "Karar, geçmiş boşanma davalarını da kapsar"

SÜRE 1 YIL İLE SINIRLI OLMALI

Nafaka Mağdurları Derneği İlhan Ergincan da kararı ‘Yıllardır dile getirdiğimiz adalet arayışının önemli bir sonucu’ sözleriyle değerlendirdi. Ergincan, “Boşanma sonrası mali yükümlülüklerin daha hakkaniyetli bir zeminde yeniden düzenlenmesinin önü açıldı. Burada esas kriter sadece evlilik süresi olmamalı; tarafların yaşı, çalışma durumu, sağlık şartları, çocukların varlığı ve ekonomik imkanları da dikkate alınmalı. Nafaka süresi 1 yıl ile sınırlandırılmalı” ifadelerini kullandı.

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“AİLE FONU DEVREYE ALINMALI”

Kadınların mağdur edilmemesi gerektiğini ifade eden Ergincan, “Özellikle 50 yaş ve üzerindeki, çalışma imkânı bulamayan veya iş gücü piyasasına yeniden katılması fiilen mümkün olmayan kadınların yaşadığı ekonomik mağduriyetler görmezden gelinmemeli. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan kadınların mağdur olmaması için devlet destekli Aile Fonu devreye alınmalı. Bu kapsamda, belirli yaşın üzerindeki ve çalışma imkânı bulunmayan kadınlara yönelik sosyal desteklerin bu fondan karşılanması daha adil bir çözüm olacak” dedi.

Ergincan, ev hanımlarının sosyal güvence sorunun çözülmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Ev hanımlarına prim destekleri sağlanmalı ve emeklilik hakkı tanınmalı” diye konuştu.

TAZYİK HAPSİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Ergincan, şunları söyledi:

Nafaka borcundan kaynaklanan tazyik hapsi uygulaması yeniden değerlendirilmeli. Borcunu ödeyemeyen kişilerin hapis tehdidiyle karşı karşıya bırakılması yerine, ödeme gücü ve sosyal durum esas alınarak daha hakkaniyetli çözümler geliştirilmeli. Yapılacak her reformun merkezinde aile kurumu, çocukların geleceği ve toplumsal adalet anlayışı bulunmalı.

HER AY SERVET GİBİ NAFAKA ÖDÜYORLAR

Nafaka mağdurları arasında birçok ünlü bulunuyor. Komedyen Cem Yılmaz 2013 yılında ayrıldığı Ahu Yağtu’ya ayda 10 bin dolar nafaka ödüyor.

Nafaka çilesine son: "Karar, geçmiş boşanma davalarını da kapsar"

Şovmen Mehmet Ali Erbil de 2010 yılında ayrıldığı eşi için her ay 10 bin dolar ödemeye devam ediyor.

Oyuncu Burak Sergen, 2018 yılında boşandığı eşine 18 bin TL nafaka ödüyor.

Nafaka çilesine son: "Karar, geçmiş boşanma davalarını da kapsar"

Şarkıcı Serdar Ortaç ise eski eşine aylık 700 bin TL veriyor.

Nafaka çilesine son: "Karar, geçmiş boşanma davalarını da kapsar"

2018 yılında Şeyma Subaşı’dan ayrılan iş adamı Acun Ilıcalı her ay 125 bin TL’lik ödeme yapıyor.

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Şarkıcı Mustafa Sandal da eski eşine ayda 200 bin lira nafaka veriyor.

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