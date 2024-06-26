Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi, kırmızı bültenle Emre Karaca kod adlı örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı

İspanya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın da katıldığı operasyon düzenlendi. Uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiği operasyonda Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın katılımıyla İspanya’da 'ARGAY' operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi.

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı.

9 FARKLI ÜLKE VATANDAŞI ÖRGÜT ÜYESİ TOPLAM 42 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Ayrıca Argay Operasyonunda; Ülkemizce narkotik suçlarından uluslararası seviyede aranan Kerim Dağoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı.

TÜRKİYE, İSPANYA, FRANSA... ORTAK OPERASYON

Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya’daki operasyonlarda Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden oluşan 400’den fazla polis katıldı.

Granada, Malaga ve Sevilla’da yapılan operasyon ve ev aramalarında; 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi.

Europol’ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı.

'DÜNYANIN NERESİNDE OLURLARSA OLSUNLAR...'

Sadece yerel, bölgesel, ulusal değil; uluslararası alanda da organize suç örgütlerine, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlıyız.

Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum🇹🇷

Aziz Milletimiz müsterih olsun: Zehir tacirlerine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız."