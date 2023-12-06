NATO hava sahasını Türk jetleri koruyor: F-16 uçakları 71 personel ile Romanya'ya gitti
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Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'ya gitmek için havalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçakları ile Romanya'ya giden 71 personelin 31 Mart 2024'e kadar görevini sürdüreceklerini belirtti.
Türk Hava Komutanlığı'na bağlı çok sayıda personel 4 adet F-16 uçağı ile, NATO Hava Polisliği yapmak üzere Romanya'ya gitti. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO hava sahasını koruma görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dört F-16 savaş uçağı ile 71 personelin Romanya’daki Borcea Hava Üssü'ne gittiği belirtildi.
Uçakların, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-64 görevi kapsamında görevine başladığı kaydedilen açıklamada, "Ülkemizin üstlendiği bu görev 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Ev sahipliği için Romanya halkına teşekkür ediyor, kahraman personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.