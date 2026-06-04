İstanbul, Adana, Malatya… Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy muhtemel deprem senaryolarını değerlendirdi. İstanbul ve Yedisu fayları için çizilen felaket senaryolarını reddeden Üşümezsoy, Pamukkale- Denizli hattını işaret ederek “Burada en az 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var. Çok şiddetli hissedilecek” dedi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Emel Özuğur’un YouTube programına konuk oldu. Üşümezsoy deprem riskinin yüksek olduğu noktaları işaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Ne İstanbul ne Adana! Felaket senaryolarında ters köşe! Şener Üşümezsoy asıl riskli ili açıkladı

DENİZLİ'Yİ İŞARET ETTİ

Türkiye'nin fay hatları ve muhtemel deprem senaryolarına dair konuşan Üşümezsoy, Denizli ve Pamukkale bölgesine ayıran fayda tarih boyunca büyük kırılmalar yaşadığını hatırlattı. Üşümezsoy “Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var” dedi. Üşümezsoy, muhtemel bir sarsıntının çok şiddetli hissedileceğini vurguladı.

Ne İstanbul ne Adana! Felaket senaryolarında ters köşe! Şener Üşümezsoy asıl riskli ili açıkladı

“ADANALILAR TEDİRGİN OLMASIN"

Üşümezsoy son dönemde Adana ve Malatya’da meydana gelen peş peşe depremlere ilişkin de konuştu.

Doğu Anadolu Fayı'nın Adana'dan geçtiği yönündeki iddiaları reddeden Üşümezsoy, enerjinin tek bir fay üzerinde birikmediğini belirtti. Üşümezsoy, "Adanalılar tedirgin olmasın. En fazla 6.1 veya 6.2 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir, büyük bir yıkım beklemiyoruz" dedi.

7.4’LÜK SENARYOLARI REDDETTİ

Üşümezsoy, diğer deprem uzmanlarını aksine Yedisu Fayı için dile getirilen 7.4 büyüklüğündeki deprem senaryosuna da karşı çıktı. Üşümezsoy, bu fayın çevresindeki sistemlerle birbirini kilitlediğini ve kırılsa da 7 büyüklüğüne ulaşmayacağını savundu.

Ne İstanbul ne Adana! Felaket senaryolarında ters köşe! Şener Üşümezsoy asıl riskli ili açıkladı

MALATYA’DA FAY KIRILMADI

Üşümezsoy, Malatya için ise kritik değerlendirmeler yaptı. Üşümezsoy 6 Şubat depremlerinde Pötürge fayının tam olarak kırılmadığını, burada sıkışmanın devam ettiğini ve fayın doğuya doğru hareket etmesi halinde 6.5'e yakın bir deprem üretebileceğini ifade etti.

Ne İstanbul ne Adana! Felaket senaryolarında ters köşe! Şener Üşümezsoy asıl riskli ili açıkladı

“İSTANBUL İÇİN EN FAZLA 6.2”

Üşümezsoy, en çok tartışmaya neden olan ‘Büyük İstanbul depremi’ senaryolarına ilişkin de diğer meslektaşlarına zıt bir açıklama yaptı. Üşümezsoy, İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklemediğini açıkladı.

Marmara'nın doğusunda bahsedildiği gibi tek parça ve büyük bir fay bulunmadığını savunan Üşümezsoy, "İstanbul'da büyük deprem, kafalardaki bir hayalin projesi. Kalan fay parçaları sınırlı büyüklükte deprem üretebilir. İstanbul için en fazla 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntıdan söz edebiliriz" diye konuştu.

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