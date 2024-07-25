Nettur Travel çalışanı Selin Çakmak'ın tatil bileti dolandırıcılığı Türkiye'yi salladı! 5 yılda 400 kişi 80 milyon TL

Yüzlerce insanı dolandıran vurguncuların arasına bir yenisi daha eklendi. Türkiye, Seçil Erzan ve Hatice Ö. vakalarının ardından bir isimle daha tanıştı. Bu kez 'saadet zinciri' sistemini kuran Nettur Travel çalışan Selin Çakmak. Hedef kitlesi ise ne futbolcu, ne sanatçı ne de siyasetçi; sadece tatilciler. Çakmak, 5 yılda 400'den fazla kişiyi 80 milyon TL dolandırdı.

Türkiye bir güne daha dolandırıcılık haberiyle başladı. Önce futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandıran Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan vakası ile şoke olmuştuk. Tam bu dava sona eriyor derken ardından İzmir'in Seçil Erzan'ı olarak anılan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö çıktı.

Bitmek bilmeyen vurgunculara bir yenisi daha eklendi; Selin Çakmak.

SELİN ÇAKMAK İÇİN 'TATİLCİLERİ DOLANDIRDI' İDDİASI

Nettur Travel adlı turizm şirketinde çalıştığını belirterek müşterilerle temas kuran Selin Çakmak, 5 yıl önce kurduğu sistemi harekete geçirdi. Bu sistem tam anlamıyla 'saadet zinciri' düzeninde ilerliyor.

Selin Çakmak ilk olarak müşterilerle temas kuruyor.

İlk temas ürünü tanıtmak. Müşteriyi arayan Çakmak, büyük şirketlerin çalışanlarına tatil çeki verdiğini ancak birçok çalışan bu haklarını kullanmayarak çekleri kendilerine sattığını söylüyor.

Yani Çakmak ilk cümlesinde 'size çok lüks bir tatili çok uygun fiyata verebiliriz' mesajı veriyor. Konuşmanın devamında ise baklayı ağzından çıkaran Çakmak, "Biz bu değeri 800 bin TL olan tatil çeklerini sizlere 230 bin TL'ye satabiliriz' diyor.

ORTADA NE TATİL VAR NE DE ÇEK

Müşterileri ikna eden Çakmak paraları bir bir topluyor. Önce herkesi tatile de gönderiyor tabii ki. Peki bunu nasıl yapıyor.

Yine klasik saadet zinciri. Bilet aldığının düşünen kişiler paralarını gönderiyor. Para geldikçe, sisteme dahil olan kişiler Çakmak tarafından tatile gönderiliyor. Sürekli yeni müşteri geldikçe, tatile gidenler devam ediyor.

Tatile gidenler sistemi çevresine anlatıyor, duyan Selin Çakmak'a gidiyor.

Ancak sistem bu yaz patladı.

Çünkü bazı turizm tesisleri vadeleri kısalttı, bazıları da peşin çalışmaya başladı. Sisteme başvurup örneğin kışın tatil paketini alan kişiler, tatil zamanı gelip tesisi aradığında adlarına böyle bir rezervasyon bulunmadığını öğrendi.

MAĞDURLAR WHATSAPP GRUPLARI KURDU

Sistemin çökmesiyle tatile gidemeyen, paralarını geri istese de muhatap bulamayan müşteriler uyandı. Herkes uyandı da, biraz geç oldu. Çünkü Selin Çakmak'a ulaşmak namümkün.

Bu sırada WhatsApp grupları kurma kararı alıyorlar, seslerini sosyal medyadan duyurmak istiyorlar. Mağdurlar harekete geçip Selin Çakmak'a ulaştı.

Twitter üzerinden Nettur'a mesaj yazıp paralarını isteyenlerin sayısı ise bir hayli fazla.

Çakmak ise kendilerine ulaşan kurbanlarına kaçmadığını, çalıştığı Nettur Travel şirketinin mallarının satılarak ödemelerin yapılacağını iletti. Ancak Nettur Travel dün açıklama yaparak Selin Çakmak'ı yalanladı.

Çakmak'ın şirketin bilgisi dışında iş yaptığını söyledi. Şirket, ilişiğinin kesildiğini ve hukuki işlem başlattığını duyurdu.

50'den fazla mağdur savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Mağdur sayısının 400'ü aştığı, vurgunun da 80 milyon liradan fazla olduğu belirtiliyor.