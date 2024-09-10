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Nevşehir'de dehşet! Tartıştığı eşini boğazından bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nevşehir&#039;de dehşet! Tartıştığı eşini boğazından bıçakladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de bekçilik yapan B.Ş. sabah saatlerinde eşi H.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ş. eşini elinden ve boğazından bıçaklayarak yaraladı.

6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş ilinden Nevşehir'e tayin olan B.Ş. Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevlendirildi. Sabah saatlerinde ikamet ettiği evinde eşi H.Ş. ile tartışan B.Ş. tartışmanın büyümesi üzerine eşini elinden ve boğazından bıçakladı. 

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinden ve boğazından yaralanan H.Ş. ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Nevşehir'de dehşet! Tartıştığı eşini boğazından bıçakladı - 1. Resim

B.Ş.'de görev yaptığı Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı. Daha önceden de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş., Acıgöl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Nevşehir'de dehşet! Tartıştığı eşini boğazından bıçakladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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