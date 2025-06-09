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Nur Sena Düzgün'ün mezarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! "Buraya uygun değil..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nur Sena Düzgün&#039;ün mezarıyla ilgili dikkat çeken gelişme! &quot;Buraya uygun değil...&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da intihar eden 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün'ün ölümünün ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Genç kızın mezar yeri, resmi açıklama yapılmaksızın değiştirildi. İşte detaylar...

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün'ün cansız bedeni bir ağaca asılı halde bulunmuş, genç kızın ardından bıraktığı intihar notu dikkat çekmişti. 

27 Mayıs'ta cansız bedeni bulunan Sena Düzgün'ün ölümünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

SENA'NIN MEZARINI TAŞIDILAR

Gazeteci Emrullah Erdinç'in iddiasına göre; genç kızın cansız bedeni ilk olarak Mardinkapı Mezarlığı'na defnedildi ancak birilerinin "Buraya uygun değil" demesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince Çiftehavuz Mezarlığı'na taşındı.

Mezarlığın taşınma nedeni hakkında resmi bir açıklama gelmezken, alınan bu karar ve yapılan hamle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Nur Sena Düzgün'ün mezarıyla ilgili dikkat çeken gelişme!

İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞTI

Polis, yaptığı incelemelerde olay yerinde intihar notu bulmuştu. Sena Düzgün'ün intihar mektubunda işaret ettiği hocası Ahmet P. ise başlatılan soruşturmanın ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Notta şu ifadeler yer alıyor:

"Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın"

Nur Sena Düzgün'ün önceki mezarı;

Nur Sena Düzgün'ün mezarıyla ilgili dikkat çeken gelişme!

Nur Sena Düzgün'ün sonraki mezarı;

Nur Sena Düzgün'ün mezarıyla ilgili dikkat çeken gelişme!

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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