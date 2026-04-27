Daha önce ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınarak serbest bırakılan, ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe, “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçundan tutuklandı.

İstanbul merkezli 4 ilde fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 15 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmış, 52 kadın kurtarılmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Özgür Gökçe ve ağabeyi Nusret Gökçe

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan isimler arasında ünlü bir isim çıktı. Gözaltına alınan Özgür Gökçe “çocuğun fuhşuna aracılık etme” suçundan tutuklandı.

Özgür Gökçe

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özgür Gökçe, 12 Nisan'da İstanbul'da Beşiktaş, Etiler, Bebek'teki eğlence mekanları ve restoranlara düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında da gözaltına alınmıştı. Söz konusu İddiaları reddeden Gökçe, serbest bırakılmıştı.

2 gün önce fuhuşla mücadele kapsamında 4 ilde ve İstanbul’da 3 ilçede yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış, fuhuş aracılığıyla yaklaşık 15 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlenmişti. Aralarında yabancıların da bulunduğu kadınları fuhşa zorlayan şahısların, elde ettikleri gelirleri farklı kişilere ait banka hesapları üzerinden akladıkları tespit edilmişti.

Büyükçekmece, Silivri, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçeleri ile birlikte Samsun, Diyarbakır ve Ankara’da toplam 14 adrese düzenlenen operasyonlarda fuhuşa zorlandığı belirlenen 1’i İran, 1’i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 52 kadın kurtarılmıştı. Operasyonlarda dijital materyal, döviz ve uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda 16 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 980 dolar, 105 euro, 43 gram altın, 5 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu öğütücü aparat ve notların bulunduğu ajanda bulunmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanları için arama kararı çıkarılmış, mekanlarda arama yapılmıştı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında kimler gözaltına alınmıştı?

Ad Soyad Samet Demirok Özlem Parlu Oğuz Sarıpınar Elif Karaarslan Ali Yaşar Koz Cansel Ayanoğlu Aleyna Bozok Büşranur Çakır Özgür Gökçe Fikret Aydoğdu Lena Ahsen Alkan İrem Şişman Mustafa Eyüp Çelik Mustafa Aksakallı Cem Mirap Gizem Melisa Alagöz Deniz Metin Yüksel

Haberle İlgili Daha Fazlası