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Oğlunu, "Uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" dediği için öldürmüş

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Baba, Uyuşturucu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da kendisine satırla saldıran oğlunu öldüren baba tutuklandı. Şahıs ifadesinde oğlunun uyuşturucu parası istediğini, verdiği 200 lirayı beğenmeyip "Uyuşturucuya zam geldi 100 TL daha ver" dedikten sonra öldürdüğünü söyledi.

11 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde Hazım Evren (38) babası Tamer Evren'den (66) uyuşturucu parası istedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında baba Tamer Evren, oğlunu evlerinin bahçesinde sırtından av tüfeği ile vurdu.

TESLİM OLDU

Tamer Evren, oğlunu vurduktan sonra 112'yi arayarak oğlunu öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazım Evren’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Tamer Evren ise evde bekleyerek, gelen polislere suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Oğlunu, "uyuşturucuya zam geldi, 100 TL daha ver" dediği için öldürmüş - 1. Resim

"UYUŞTURUCUYA ZAM GELDİ" DEMİŞ

Emniyetteki ifadesinde oğlunun uyuşturucu parası istediğini dile getiren Tamer Evren, "200 TL para verdim. Uyuşturucuya zam geldiğini söyleyip 100 TL daha para istedi. Ben de 'veremem bakkala borcumuz var' deyince bana satırla saldırdı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Evladımı öldürdüğün için çok pişmanım" dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Evren çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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