Öğretim Görevlisi maaşı 2024! Profesör, Doçent, Araştırma Görevlisi yeni zamlı 2024 maaşı ne kadar oldu?
Öğretim Görevlisi maaşı 2024 ne kadar? Profesör, Doçent, Araştırma Görevlisi maaşı! | 2024 yılı maaş zamları için son enflasyon rakamı da açıklandı ve öğretim görevlilerinin 2024 yılı maaşları belli oldu. Peki, 2024 yılı Profesör, Doçent, Araştırma Görevlisi maaşı ne kadar kaç TL oldu? Profesörler, Doçentler ve Araştırma Görevlileri ne kadar maaş alacak? İşte yeni Öğretim Görevlisi maaşları!
2024 Öğretim Görevlisi maaşı ne kadar? Öğretim Görevlisi maaşları enflasyon oranının açıklanması ile netleşti. Yeni Profesör, Doçent ve Araştırma Görevlisi maaşları da böylelikle belli oldu. İşte yeni maaşlar…
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (PROFESÖR, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) MAAŞI 2024
Son 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile birlikte memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 49,25 olarak hesaplanacak.
2024 yılında Profesör maaşı 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 liraya; Araştırma Görevlisi maaşı 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya yükselecek.
- Profesör (1/4): 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 liraya yükselecek.
- Araştırma görevlisi (7/1): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya yükselecek.
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ZAMLI MAAŞLARI VE MAAŞ FARKINI NE ZAMAN ALACAK?
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
MAAŞ ZAMLARI NASIL BELLİ OLUYOR?
Ocak 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarının hesaplanması için çok önemli. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı, Toplu Sözleşme’de belirtilen zam oranına eklenerek memur ve memur emeklilerinin zamları belirleniyor.
YENİ YILDA MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024
En düşük memur maaşı: 22 bin 17 liradan 32 bin 860,37 liraya
Şube müdürü (1/4): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11 liraya
Memur (Lisans 9/1): 22 bin 938 liradan 34 bin 234.965 liraya
Uzman öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85,465 liraya
Öğretmen (1/4): 26 bin 654 liradan 39 bin 781,095 liraya
Başkomiser (3/1): 32 bin 626 liradan 48 bin 694,30 liraya
Polis memuru (8/1): 29 bin 525 liradan 44 bin 66,625 liraya
Uzman doktor (1/4): 54 bin 959 liradan 82 bin 26,3 liraya
Hemşire (Lisans 5/1): 26 bin 440 liradan 39 bin 461,7 liraya
Mühendis (1/4): 33 bin 122 liradan 49 bin 434,5 liraya
Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 23 bin 538 liradan 35 bin 130,46 liraya
Profesör (1/4): 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 liraya
Araştırma görevlisi (7/1): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya
Vaiz (1/4): 27 bin 620 liradan 41 bin 222.85 liraya
Avukat (1/4): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya
Genel Müdür (1/4): 53 bin 628 liradan 80 bin 39,79 liraya
Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 50 bin 899,76 liradan 75 bin 967,89 liraya
Şube Müdürü (Lisans ¼): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11liraya
Pratisyen Hekim (8/1): 30 bin 818,14 liradan 45 bin 996,07 liraya
Teknisyen (Lise-11/1): 23 bin 238 liradan 34 bin 682 , 71 liraya
Uzman Öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85.46 liraya
Kaynak: Türkiye Gazetesi