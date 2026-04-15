"Okula ve karakola saldıracağız" paylaşımı sonrası ekipler harekete geçti! Adana'da 1 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından, Adana'da sosyal medyada 'karakol ve okula saldırı tehdidinde' bulunan şahıs için ekipler harekete geçti. Şüpheli şahıs adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
- Adana'da sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan M.M.A. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adresinde gözaltına alındı.
Adana'da sosyal medya üzerinden "karakola ve okula saldırı yapacağız" paylaşımlarında bulunan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, M.M.A. isimli şahıs sosyal medya hesaplarında, "Hem okula hem de karakola saldırı yapacağız" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
ADRESİNDE GÖZALTINA ALINDI
Paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelinin adresi belirlendi. TEM ekipleri adrese yaptığı operasyonla M.M.A.'yı gözaltına aldı. M.M.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE OKUL SALDIRISI
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na yapılan silahlı saldırıda saldırgan hariç ölenlerin sayısı dokuza yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ölü sayısının 9'a çıktığını duyurdu. Bakan Çiftçi, silahlı saldırıda 6'sı ağır, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Çiftçi, ölenlerden sekizinin öğrenci birinin de öğretmen olduğunu belirtti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 14 Nisan Salı günü silahla giren bir kişinin açtığı ateş sonucu en az 16 kişi yaralanmıştı.