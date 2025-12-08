İhlas Haber Ajansı • Bursa
Okulda korkunç skandal! Otizmli öğrenceleri iple sıralara bağladılar
Bursa’da otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulda çekilen görüntüler kan dondurdu. Otizmli öğrenciler, ders sıralarına bağlandı. İşte yürek sızlatan o görüntüler…
Bursa'da özel bir eğitim okulunda otizmli öğrencilerin ders sırasında sıralara bağlandığı görüntüler tepki çekerken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
- Bursa'daki özel bir eğitim okulunda otizmli öğrencilerin ders sırasında sıralara bağlandığı görüntüler ortaya çıktı.
- Olay, BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda meydana geldi.
- Görüntüler bir veli tarafından kaydedilerek sosyal medyada gündem oldu.
- Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya ilişkin acil inceleme başlattı ve müfettiş görevlendirdi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İPLE BAĞLADILAR
Çekilen görüntülerde 9-16 yaş arasındaki otizmli öğrencilerin ders sırasında sıralara bağlandığı görüldü. Tepki toplayan olaya ilişkin Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü acil inceleme başlatarak müfettiş görevlendirdi.
ACİLEN İNCELEM BAŞLATILDI
Korkunç görüntülerin çocuğu aynı okulda eğitim gören bir veli tarafından kayıt altına alındığı öğrenildi. Görüntülerde bazı öğrencilerin kollarından veya gövdelerinden sıralara sabitlendiği anlar görenlerin yüreğini sızlattı. Aileler çekilen görüntülere tepki gösterdi.
