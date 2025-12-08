Bursa’da otizmli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulda çekilen görüntüler kan dondurdu. Otizmli öğrenciler, ders sıralarına bağlandı. İşte yürek sızlatan o görüntüler…

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Otizmli öğrencileri iple sıralara bağladılar

İPLE BAĞLADILAR

Çekilen görüntülerde 9-16 yaş arasındaki otizmli öğrencilerin ders sırasında sıralara bağlandığı görüldü. Tepki toplayan olaya ilişkin Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü acil inceleme başlatarak müfettiş görevlendirdi.

Korkunç olayı bir veli kamera kaydına aldı

ACİLEN İNCELEM BAŞLATILDI

Korkunç görüntülerin çocuğu aynı okulda eğitim gören bir veli tarafından kayıt altına alındığı öğrenildi. Görüntülerde bazı öğrencilerin kollarından veya gövdelerinden sıralara sabitlendiği anlar görenlerin yüreğini sızlattı. Aileler çekilen görüntülere tepki gösterdi.

Görüntülere ilişkin acil inceleme başlatıldı

