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    • Okullarda '6 Şubat' anması: Hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Milli Eğitim Bakanlığı, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    MEB, Türkiye geneli tüm okullarda bayrak töreni öncesi 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Tekin de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene katıldı. Tekin, "Bakanlığımıza bağlı halk eğitim merkezlerinden meslek liselerine kadar bir dizi eğitim kurumumuzda yaraların sarılması için çaba sarf edildi" dedi.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karar doğrultusunda 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Türkiye geneli tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

    Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bayrak törenine katılarak, öğrenci ve öğretmenlerle depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf  Tekin, törenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

    Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçtiğine işaret eden Tekin, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

    Okullarda '6 Şubat' anması: Hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu

    'YARALARIN SARILMASI İÇİN ÇABA SARF EDİLDİ'

    Bakan Tekin, bir yıl içerisinde devlet ve milletin el ele, asrın birlikteliğini göstererek yaraları sarmaya çaba sarf ettiğini, bakanlığın da ilk günden itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Bakanlığımıza bağlı halk eğitim merkezlerinden meslek liselerine kadar bir dizi eğitim kurumumuzda yaraların sarılması için çaba sarf edildi. Meslek liselerimizde çadır imalatından ekmek üretimine kadar yapılabilecek her şey yapılmaya çaba sarf edildi. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

    Okullarda '6 Şubat' anması: Hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu

    'BU ŞUURLA GELECEK NESİLLERİ YETİŞTİRECEĞİZ'

    Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz bunlarla sınırlı değil. Biz aynı zamanda bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması, yaşandığı zaman alınması gereken tedbirler, gösterilmesi gereken birlik ve kayıplarımızın hayırla yad edilmesi, bu duygu ve düşüncelerin, bu birliktelik arzusunun gelecek kuşaklara aksettirilmesi, çocuklarımızın bu bilinçle, şuurla yetişmesi için çaba sarf etmekle görevli bir kurumuz. Dolayısıyla bugün de burada bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık. Hem çocuklarımızla beraber bütün okullarımızda saygı duruşuyla, rahmetle kayıplarımızı andık hem de bu bilincin gelecek kuşaklara aktarılması için çocuklarımıza örnek olmak istedik. Bakanlık olarak bunu devam ettireceğiz, bu şuurla çocuklarımızı, gelecek nesilleri yetiştireceğiz."

    Bugün aynı zamanda Miraç Kandili olduğunu anımsatan Tekin, milletçe hayatını kaybedenler için dualar edileceğini, onların hayırla yad edileceğini dile getirdi.

    Bakan Tekin, "Allah bir daha böyle felaketler göstermesin. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Kayıplarımızın mekanları cennet olsun. Yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Milli Eğitim Bakanlığı
    Haberler > Gündem > Okullarda '6 Şubat' anması: Hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu
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