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    Okullarda şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Pazartesi günü tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında bayrak töreni öncesi kahraman şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

    Okullarda şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kahraman şehitlerimiz okullarda anılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında pazartesi günü bayrak töreni öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak en genel amacımız çocuklarımızı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

    TÜM TEMEL EĞİTİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINI KAPSIYOR

    Tekin, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

    "Bu idrakle Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yusuf TekinSaygı Duruşu
    Haberler > Gündem > Okullarda şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu
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