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Haberler > Gündem > Olay yeri Aydın! Belediye çalışanı 'Paramı alamıyorum' deyip kendini yakmaya çalıştı

Olay yeri Aydın! Belediye çalışanı 'Paramı alamıyorum' deyip kendini yakmaya çalıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Fatih E. isimli vatandaş, belediyeye bağlı bir tesiste kendisini yakmaya teşebbüs etti. Şahıs, "Paramı almak için bunu yapıyorum. Ben hakkımı istiyorum" ifadelerini kaydetti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaştırma biriminde çalışan 42 yaşındaki Fatih E., belediyeye bağlı tesisin çatısına çıkarak, "fazla çalışmalarından doğan alacaklarının verilmediği" iddiasıyla kendisini yakma girişiminde bulundu.

Fatih E, kendisini ikna etmeye çalışan polislere "Paramı almak için bunu yapıyorum. Ben hakkımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

POLİSLER İKNA ETTİ

Polislerin ikna çalışmaları sonucu elindeki yakıt şişesi ve çakmağı bırakarak teslim olan Fatih E, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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