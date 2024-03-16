Olay yeri Aydın! Belediye çalışanı 'Paramı alamıyorum' deyip kendini yakmaya çalıştı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Mart 2024 23:31 - Güncelleme: 16 Mart 2024 23:33 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Fatih E. isimli vatandaş, belediyeye bağlı bir tesiste kendisini yakmaya teşebbüs etti. Şahıs, "Paramı almak için bunu yapıyorum. Ben hakkımı istiyorum" ifadelerini kaydetti.