'Ölmek için' 2 akrep yemişti: Samsun'da toprağa verildi

Kayseri'de iddiaya göre 'ölmek için' 2 akrep yedikten sonra bindiği yolcu otobüsünde fenalaşarak Samsun'da hayatını kaybeden Bilal Yiğit, toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), iddiaya göre girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin'e giden Bilal Yiğit, Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı.

'ÖLMEK İÇİN' 2 AKREP YEDİ

Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, 'köyünde ölmek için 2 akrep yediğini' söyledi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yiğit’in cenazesi Hulusi Akar Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Hasancık köyünde toprağa verildi.

Cenaze namazına Yiğit’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.