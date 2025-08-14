Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ölüme böyle atladı! Yüzmek için girdi, cesedi çıkarıldı... Saniye saniye kamerada

Ölüme böyle atladı! Yüzmek için girdi, cesedi çıkarıldı... Saniye saniye kamerada

Ölüme böyle atladı! Yüzmek için girdi, cesedi çıkarıldı... Saniye saniye kamerada
Antalya'da "Göle girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısına rağmen baraj gölüne giren 32 yaşındaki adam boğularak can verdi. Şahsın boğulma kameralara yansırken acı haberi alan aile üyeleri ise kahroldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karavca Mahallesi Serimli Sokak'ta "Göle girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarılarına rağmen 32 yaşındaki Tolga Demir, restoranın balkon kısmından baraj gölüne atladı.

CESEDİ SUDAN ÇIKARILDI

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Demir'i fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, uzun uğraşların ardından Demir'in cansız bedenine ulaştı.

Ölüme böyle atladı! Yüzmek için girdi, cesedi çıkarıldı... Saniye saniye kamerada - 1. Resim

Olay yeri inceleme ekipleri, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ölüme böyle atladı! Yüzmek için girdi, cesedi çıkarıldı... Saniye saniye kamerada - 2. Resim

AİLESİ KAHROLDU

Haberi alır almaz olay yerine gelen Demir'in ailesi, cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Ailenin feryatları yürekleri dağlarken, dalgıç ekiplerinin su altındaki çalışmaları sırasında Demir'in sudan çıkarılma anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, Demir'in göle atladığı andan itibaren suyun dibinde cansız bedenine ulaşılması ve bulunduğu yerden çıkarılması anbean yer aldı.

Ölüme böyle atladı! Yüzmek için girdi, cesedi çıkarıldı... Saniye saniye kamerada - 3. Resim

