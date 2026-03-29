Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu Muğla’da sele kapılarak derede otomobilin içinde mahsur kalanlardan biri kurtarıldı, biri ise hayatını kaybetti. Kurtarma anları kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için yaptığı sağanak yağış ve taşkın uyarılarının ardından bölgede sel meydana geldi. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi’nde dün etkili olan sağanak sonrası yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Ölümle burun buruna! Muğlada sele kapılan otomobilde ‘hayat’ mücadelesi kamerada

MAHSUR KALDILAR

Gökçeler Deresi çevresindeki su basan yoldan geçmek isteyen bir otomobil sele kapılarak derede sürüklendi. Dere içerisinde ters vaziyette olan aracın içinde mahsur kalanların olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİDEN BİRİ ÖLDÜ

İtfaiye ekiplerinin AFAD ile koordineli şekilde başlattığı kurtarma operasyonu anı kameralara yansıdı. Yapılan çalışmalar sonucunda araçta bulunan vatandaşlardan Ayhan Demir sağ olarak kurtarılırken, Bülent Şanlı’nın ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ölümle burun buruna! Muğlada sele kapılan otomobilde ‘hayat’ mücadelesi kamerada

MARMARİS’TE ŞİDDETLİ FIRTINA

Öte yandan Marmaris’te sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış, akşam saatlerinde de şiddetini artırdı. Kuvvetli fırtına ilçe genelinde etkili olurken, özellikle sahil kesiminde etkili olan sert rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Marmaris Limanı çevresinde dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Sinan Mahallesi’nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi, ağaç daha sonra ekipler tarafından kaldırıldı.

Ölümle burun buruna! Muğlada sele kapılan otomobilde ‘hayat’ mücadelesi kamerada

TAŞKIN UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için yaptığı sağanak yağış ve taşkın uyarının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.

Ölümle burun buruna! Muğlada sele kapılan otomobilde ‘hayat’ mücadelesi kamerada

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İlimiz genelinde gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağışlar sırasında ekiplerimiz sahada aktif şekilde görev alırken, gün boyunca devam etmesi beklenen yoğun yağışların günlük hayatı olumsuz etkilememesi adına kritik noktalarda önleyici çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyor, müdahalelerimize devam ediyoruz. Muhtemel taşkın ve tıkanma riskine karşı cadde ve sokaklarda; yağmur suyu hatları, mazgallar ve dere geçişlerinde temizlik ve kontrollerimizi özenle gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız, ihtiyaç duydukları her an 185 numaralı çağrı merkezimiz aracılığıyla bizlere ulaşabilir.

Ölümle burun buruna! Muğlada sele kapılan otomobilde ‘hayat’ mücadelesi kamerada

GEÇEN AY DA SEL OLMUŞTU

Muğla'da geçen ay etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak sonrasında Bodrum ve Marmaris’te yollar göle dönmüş, çok sayıda ev ve işletme sular altında kalmıştı. Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.

