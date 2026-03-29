Ölümle burun buruna! Muğla'da sele kapılan otomobilde ‘hayat’ mücadelesi kamerada
Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu Muğla’da sele kapılarak derede otomobilin içinde mahsur kalanlardan biri kurtarıldı, biri ise hayatını kaybetti. Kurtarma anları kameralara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için yaptığı sağanak yağış ve taşkın uyarılarının ardından bölgede sel meydana geldi. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi’nde dün etkili olan sağanak sonrası yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
MAHSUR KALDILAR
Gökçeler Deresi çevresindeki su basan yoldan geçmek isteyen bir otomobil sele kapılarak derede sürüklendi. Dere içerisinde ters vaziyette olan aracın içinde mahsur kalanların olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muğla’yı hem sel hem fırtına vurdu: Evler, iş yerleri sular altında, maddi hasar çok büyük
2 KİŞİDEN BİRİ ÖLDÜ
İtfaiye ekiplerinin AFAD ile koordineli şekilde başlattığı kurtarma operasyonu anı kameralara yansıdı. Yapılan çalışmalar sonucunda araçta bulunan vatandaşlardan Ayhan Demir sağ olarak kurtarılırken, Bülent Şanlı’nın ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
MARMARİS’TE ŞİDDETLİ FIRTINA
Öte yandan Marmaris’te sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış, akşam saatlerinde de şiddetini artırdı. Kuvvetli fırtına ilçe genelinde etkili olurken, özellikle sahil kesiminde etkili olan sert rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Marmaris Limanı çevresinde dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Sinan Mahallesi’nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi, ağaç daha sonra ekipler tarafından kaldırıldı.
TAŞKIN UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için yaptığı sağanak yağış ve taşkın uyarının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı.
MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:
İlimiz genelinde gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağışlar sırasında ekiplerimiz sahada aktif şekilde görev alırken, gün boyunca devam etmesi beklenen yoğun yağışların günlük hayatı olumsuz etkilememesi adına kritik noktalarda önleyici çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyor, müdahalelerimize devam ediyoruz. Muhtemel taşkın ve tıkanma riskine karşı cadde ve sokaklarda; yağmur suyu hatları, mazgallar ve dere geçişlerinde temizlik ve kontrollerimizi özenle gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız, ihtiyaç duydukları her an 185 numaralı çağrı merkezimiz aracılığıyla bizlere ulaşabilir.
GEÇEN AY DA SEL OLMUŞTU
Muğla'da geçen ay etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak sonrasında Bodrum ve Marmaris’te yollar göle dönmüş, çok sayıda ev ve işletme sular altında kalmıştı. Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edilmişti.