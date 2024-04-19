Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ölümünden 3 gün önce organlarını bağışlamıştı: Melek, gözyaşlarıyla uğurlandı

Ölümünden 3 gün önce organlarını bağışlamıştı: Melek, gözyaşlarıyla uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Yalova'da organlarını bağışladıktan 3 gün sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Melek Karakaş son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın yakınları ile sevenleri cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu, tabuta sarılan anne ile ablası ise güçlükle ayakta durabildi.

Yalova'da, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Karakaş, organ bağışı taahhüdünde bulunduktan 3 gün sonra geçirdiği trafik kazası geçirmişti. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleştikten sonra böbrekleri, kalbi ve karaciğeri 4 hastaya nakledilmek üzere çıkarılan Karakaş'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Yalova Merkez Camisi'ne getirildi.

Ölümünden 3 gün önce organlarını bağışlamıştı: Melek, gözyaşlarıyla uğurlandı - 1. Resim

ANNESİ VE ABLASI TABUTA SARILDI

Genç kızın annesi Viorica Cristina Karakaş, ablaları Adile Karakaş ve Sibel Kaya, eniştesi Furkan Kaya ile diğer yakınları, gözyaşlarıyla dua etti.

Ölümünden 3 gün önce organlarını bağışlamıştı: Melek, gözyaşlarıyla uğurlandı - 2. Resim

Tabuta sarılan anne ile abla Sibel Kaya'yı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Ölümünden 3 gün önce organlarını bağışlamıştı: Melek, gözyaşlarıyla uğurlandı - 3. Resim

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, cuma namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, hastanede bir süre hayat mücadelesi veren Karakaş'ın kazadan 3 gün önce organlarını bağışladığını hatırlattı.

Ölümünden 3 gün önce organlarını bağışlamıştı: Melek, gözyaşlarıyla uğurlandı - 4. Resim

4 HASTAYA UMUT OLDU

Karakaş'ın 4 hastanın yaşama tutunmasına vesile olduğunu belirten Yılmaztürk, "Allah kendisinden razı olsun, amelini kabul eylesin. Rahmeti rahmana kavuşan bu genç kardeşimizi cenneti, cemaliyle müşerref kılsın. Kan bağışından tutun da organ bağışına kadar insanlığa faydalı olmak kadar büyük sevap yoktur. Peygamber Efendimiz, 'İnsanların en hayırlısı faydalı olanıdır' buyuruyor" diye konuştu.

Ölümünden 3 gün önce organlarını bağışlamıştı: Melek, gözyaşlarıyla uğurlandı - 5. Resim

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Helallik alınması ve namazın kılınmasının ardından Şehir Mezarlığı'na götürülen genç kızın cenazesi, 9 yıl önce vefat eden babasının yanına defnedildi.

Törene, Melek Karakaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri, siyasi partilerin il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Ölümünden 3 gün önce organlarını bağışlamıştı: Melek, gözyaşlarıyla uğurlandı - 6. Resim

NE OLMUŞTU?

Yalova-Bursa kara yolunda 12 Nisan'da Ziya Ö. (20) idaresindeki motosiklet, seyir halindeki bir otomobile çarpmıştı. Kazada, sürücü Ziya Ö. ile motosikletle bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Melek Karakaş yaralanmıştı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, 5 günlük hayat mücadelesini kaybetmişti.

Ölümünden 3 gün önce organlarını bağışlamıştı: Melek, gözyaşlarıyla uğurlandı - 7. Resim

Kazadan 3 gün önce organ bağışı taahhüdünde bulunan Karakaş'ın, ailesinin de onayıyla kalbi alınarak hava yoluyla gönderildiği Ankara'da 15 yaşındaki bir kişiye nakledilmiş, böbrek ve karaciğeri ise Çanakkale ve Bursa'daki hastalara nakledilmek üzere bu illere gönderilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Beş bin yıllık yeraltı şehrine yolculuk! Matiate Yeraltı Şehri gün yüzüne çıkarılıyor21 Nisan’daki ALES sınavına günler kala ÖSYM izole sınav merkezini tanıttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbullular dikkat! Hem fırtına hem kuvvetli yağış geliyor - GündemHem fırtına hem kuvvetli yağış geliyor21 Nisan'da yapılacak İOKBS Sınavı öğretmen sınav görevi ücreti 1.025 TL olacak - Gündem21 Nisan'da yapılacak İOKBS Sınavı öğretmen sınav görevi ücreti 1.025 TL olacakMHRS randevu sorununun çözümü için yeni kararlar! Bakan Koca tek tek açıkladı - GündemRandevu alıp gitmeyenler dikkat!Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddiasına inceleme - GündemBelediyede 'böcek' iddiasına incelemeBaba ve oğullarına kurşun yağdırmıştı: Bolu'daki enişte dehşetine 90 yıl hapis talebi! - GündemBolu'daki enişte dehşetine 90 yıl hapis talebi!YSK son noktayı koydu: Babasıyla aynı ismi taşıyan muhtar için karar - GündemBabasıyla aynı ismi taşıyan muhtar için karar
Sonraki Haber Yükleniyor...